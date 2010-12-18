کنترل 14 مورد اقلام غذایی برای کریسمس در مالزی

مالزی
فروشنده مواد مخدر برای فرار از دست پلیس از طبقه 4 ساختمان بیرون پرید و مرد
14 مورد از اقلام غذایی برای کریسمس تحت کنترل قیمتی درآمدند
مردی با پاشیدن اسید به صورت دختر مورد علاقه اش وی را راهی بیمارستان کرد
مادر افسرده اقدام به فروش کودک خود کرد
اندونزی
دولت اندونزی از صدور 10 هزار پاسپورت الکترونیکی در سال 2011 خبر داد
رئیس جمهور از عوامل غیر دولتی خواست تا در نشست "آسه آن" شرکت کنند
بازگشت آخرین حجاج اندونزیایی
دولت اندونزی از صدور 10 هزار پاسپورت الکترونیکی در سال 2011 خبر داد
رئیس جمهور از عوامل غیر دولتی خواست تا در نشست "آسه آن" شرکت کنند
بازگشت آخرین حجاج اندونزیایی
تایلند
صدور حکم بازداشت برای 5 تن از رهبران سرخپوش
نگرانی مقامات تایلندی از دیدگاههای ولیعهد این کشور
تلاش تایلند به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه برای شالی کاران
صدور حکم بازداشت برای 5 تن از رهبران سرخپوش
نگرانی مقامات تایلندی از دیدگاههای ولیعهد این کشور
تلاش تایلند به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه برای شالی کاران
فیلیپین
اخراج قاچاقچی مواد مخدر ژاپنی با عفو رئیس جمهور فیلیپین بعد از 16 سال زندان
اخراج قاچاقچی مواد مخدر ژاپنی با عفو رئیس جمهور فیلیپین بعد از 16 سال زندان
نظر شما