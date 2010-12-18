4500 خانوار زنجانی در سامانه هدفمند کردن یارانه ها ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مرحله جدید اجرای طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار که شامل اصلاح اطلاعات قبلی و همچنین ثبت نام خانوارهای جدید است از اول آذر ماه به مدت 45 روز انجام می شود.

وی افزود: بر همین اساس ثبت نام شدگان در مراحل قبلی می توانند نسبت به تائید و یا اصلاح اطلاعات خانوار خود (اصلاح اطلاعات سکونتی، هویتی، اقتصادی و تعداد اعضای خانوار) اقدام کنند همچنین خانوارهایی که به هر دلیل نتوانسته بودند در مراحل قبلی ثبت نام کنند و متقاضی دریافت یارانه هستند می توانند در این فرصت زمانی ثبت نام کنند.

کریمی ادامه داد: برای این کار یک سامانه اینترنتی به نشانی yaraneh.amar.org.ir پیش بینی شده است که افراد صرفا با مراجعه به این سامانه نسبت به اصلاح اطلاعات قبلی و یا وارد کردن اطلاعات جدید اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: خانوارهایی که در مراحل قبل ثبت نام کرده اند و هم اکنون می خواهند اطلاعات قبلی خود را اصلاح کنند برای ورود به سامانه نیاز به کد رهگیری و رمز عبور دارند، درصورتی که اینگونه خانوارها کد رهگیری یا رمز عبور خود را فراموش کرده اند، می توانند از کد یونیک 8 یا 9 رقمی درج شده در محل سمت چپ پشت کارت ملی سرپرست خانوار به جای کد رهگیری یا رمز عبور استفاده کنند.

کریمی افزود: با انجام هماهنگی لازم با فرمانداراندر سطح شهرستانها و همچنین دستگاههای ذیربط اجرایی مقدمات انجام این مرحله از طرح در استان انجام شده است و با توجه به ضرورت هرگونه اصلاح اطلاعات یا ثبت نام جدید از طریق سامانه yaraneh.amar.org.ir ،کلیه دفاتر پستی شهری ، دفاتر ICT روستایی و کافی نتها ملزم به ارائه خدمات اینترنی در طول مدت اجرای طرح در سطح استان است.

وی ادامه داد: همچنین در مرحله اول واریز نقدی یارانه ها مبلغی معادل 701413020000 ریال به حساب خانوارهای استان که مراحل ثبت نام در سامانه مرکز آمارایران و ثبت نهایی شماره حساب بانکی سرپرست خانوار را به انجام رسانیده بودند، واریز شده است.