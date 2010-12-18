مردم فرانسه با اظهارات متعصبانه راستگرایان مخالف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مارین لوپن نایب رئیس حزب راست گرای جبهه ملی در فرانسه در تظاهرات ضد مهاجران این حزب اظهاراتی در رابطه مسلمانان و قیاس آنها با زمان اشغال نازی ایراد کرد که انتقادهای بسیاری را برانگیخت.

شورای دینی مسلمانان فرانسه این اظهارات را نسبت به مسلمانان اهانت آمیز دانست و اظهار داشت که چنین سخنانی می تواند عاملی برای خشونت و انزجار علیه مسلمانان تلقی شود.

این نظر سنجی ها از سوی مرکز تحقیقات " Ifop" انجام شده و نشان می دهد 61 درصد از فرانسوی ها با اظهارات لوپن مخالف بوده که 82 درصد این تعداد جناح چپی و 46 درصد از رأی دهندگان جناح راستی بوده است.

این درحالی است که 39 درصد مردم فرانسه با این اظهارات متعصبانه موافق بوده اند.

اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ فرانسه است که جمعیت پیروان آن 6 تا 10 درصد از جمعیت ملی این کشور را تشکیل داده اند.

جمعیت کنونی مسلمانان فرانسه را به موجی از مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم نسبت می دهد.

