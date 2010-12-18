برنامه هسته ای ایران نگرانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "سرگئی ریابکف" گفت: به عقیده ما دلیلی برای نگرانی زیاده از حد در مورد توسعه برنامه اتمی ایران وجود ندارد.



وی که با رادیو "صدای روسیه" گفتگو می کرد افزود: جامعه جهانی سئوالها و نگرانیهایی دارد که ایران مخاطب آنها است اما معتقدم این مقطع زمانی دلیلی برای صحبت از این نداریم که برخی جوانب یا خود موضوع هسته ای ایران سبب نگرانی شدید است.



این مقام در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری کشورش با غرب در تحریم ایران اشاره کرد و گفت: گاهی موقعیتی بروز می کند که اعمال مجازات به امر اجتناب ناپذیر تبدیل می شود و چنین موقعیتی امسال بروز کرد و شورای امنیت در ماه ژوئن قطعنامه 1929 را تصویب و ما از آن حمایت کردیم.