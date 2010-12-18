درختان پوسیده جنگلهای گلستان جمع آوری شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح شنبه در نشست استانداری افزود: افتادن و خمیده شدن درختان پیر و پوسیده، جمع شدن برگهای خشک همه این مسائل به بسط و گسترش آتش در منطقه کمک می کند.
وی اظهار داشت: در این زمینه باید کار جدی مسئولان به خصوص دولت و مجلس در بهره برداری از این زمین ها با این شیب ها در دستور کار قرار گیرد و چوب های این درختان که خشک است و درختان نیز پوسیده هستند در اختیار اهالی روستاهای نزدیک جنگل قرار داده شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی های هواشناسی، آتش سوزی های آتی در جنگل های گلستان دور از دسترس نیست و باید فکری اساسی در این زمینه کرد.
به گفته وی، تا امروز برای مهار، کنترل و اطفاء حریق در آتش سوزی جنگل های استان گلستان، از حداقل امکانات، بیشترین و بهترین استفاده را کرده ایم.
وی تصریح کرد: شرایط اقلیمی امروز طوری است که آتش سوزی به سمت کمی و کیفی شدن در سنوات آتی پیش می رود و باید این مسئله در سطح ملی با جدیت بیشتری دنبال و پیگیری شود.
وی ادامه داد: با توجه به این مهم، سازمان مدیریت بحران کشور، نیروهای مسلح، مجلس و دولت باید پای کار بیایند و امکانات و تجهیزات بیشتری در زمینه مهار، اطفاء و کنترل آتش وارد استان کنند.
استاندار گلستان افزود: 90 درصد آتش سوزی در جنگل های استان گلستان در شیب بالای 60 تا 70 درصد رخ داده است که بهداشت جنگل و سرویس دهی در این مناطق صورت نمی گیرد.
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