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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

درختان پوسیده جنگلهای گلستان جمع آوری شود

درختان پوسیده جنگلهای گلستان جمع آوری شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: با توجه به اینکه درختان پیر و پوسیده به گسترش آتش در سطح جنگلهای استان کمک کرده است، جمع آوری این درختان باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح شنبه در نشست استانداری افزود: افتادن و خمیده شدن درختان پیر و پوسیده، جمع شدن برگهای خشک همه این مسائل به بسط و گسترش آتش در منطقه کمک می کند.

وی اظهار داشت: در این زمینه باید کار جدی مسئولان به خصوص دولت و مجلس در بهره برداری از این زمین ها با این شیب ها در دستور کار قرار گیرد و چوب های این درختان که خشک است و درختان نیز پوسیده هستند در اختیار اهالی روستاهای نزدیک جنگل قرار داده شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی های هواشناسی، آتش سوزی های آتی در جنگل های گلستان دور از دسترس نیست و باید فکری اساسی در این زمینه کرد.

استاندار گلستان گفت: مسئولان مربوطه باید در این زمینه عزم جدی خود را به کار گیرند و کارهای جدی را در دستور کار خود قرار دهند.

به گفته وی، تا امروز برای مهار، کنترل و اطفاء حریق در آتش سوزی جنگل های استان گلستان، از حداقل امکانات، بیشترین و بهترین استفاده را کرده ایم.

وی تصریح کرد:‌ شرایط اقلیمی امروز طوری است که آتش سوزی به سمت کمی و کیفی شدن در سنوات آتی پیش می رود و باید این مسئله در سطح ملی با جدیت بیشتری دنبال و پیگیری شود.

وی ادامه داد: با توجه به این مهم، سازمان مدیریت بحران کشور، نیروهای مسلح، مجلس و دولت باید پای کار بیایند و امکانات و تجهیزات بیشتری در زمینه مهار،‌ اطفاء و کنترل آتش وارد استان کنند.

استاندار گلستان افزود: 90 درصد آتش سوزی در جنگل های استان گلستان در شیب بالای 60 تا 70 درصد رخ داده است که بهداشت جنگل و سرویس دهی در این مناطق صورت نمی گیرد.
 
قناعت گفت:  در آتش سوزی جنگل های گلستان، برای مهار، ‌کنترل و اطفاء، سپاه، ارتش و نیروهای مسلح به صورت جهادی هر آن چه را که در اختیار داشتند، به وسط میدان آوردند و در کمترین زمان ممکن خود را به منطقه رسانده و از بسط و دسترش آتش جلوگیری کردند که در این زمینه، متاسفانه با تعدادی مصدوم و مجروح در میان سربازان مواجه بودیم. 
کد مطلب 1211816

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