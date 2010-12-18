درختان پوسیده جنگلهای گلستان جمع آوری شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح شنبه در نشست استانداری افزود: افتادن و خمیده شدن درختان پیر و پوسیده، جمع شدن برگهای خشک همه این مسائل به بسط و گسترش آتش در منطقه کمک می کند.

وی اظهار داشت: در این زمینه باید کار جدی مسئولان به خصوص دولت و مجلس در بهره برداری از این زمین ها با این شیب ها در دستور کار قرار گیرد و چوب های این درختان که خشک است و درختان نیز پوسیده هستند در اختیار اهالی روستاهای نزدیک جنگل قرار داده شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی های هواشناسی، آتش سوزی های آتی در جنگل های گلستان دور از دسترس نیست و باید فکری اساسی در این زمینه کرد.

استاندار گلستان گفت: مسئولان مربوطه باید در این زمینه عزم جدی خود را به کار گیرند و کارهای جدی را در دستور کار خود قرار دهند.



به گفته وی، تا امروز برای مهار، کنترل و اطفاء حریق در آتش سوزی جنگل های استان گلستان، از حداقل امکانات، بیشترین و بهترین استفاده را کرده ایم.



وی تصریح کرد:‌ شرایط اقلیمی امروز طوری است که آتش سوزی به سمت کمی و کیفی شدن در سنوات آتی پیش می رود و باید این مسئله در سطح ملی با جدیت بیشتری دنبال و پیگیری شود.



وی ادامه داد: با توجه به این مهم، سازمان مدیریت بحران کشور، نیروهای مسلح، مجلس و دولت باید پای کار بیایند و امکانات و تجهیزات بیشتری در زمینه مهار،‌ اطفاء و کنترل آتش وارد استان کنند.



استاندار گلستان افزود: 90 درصد آتش سوزی در جنگل های استان گلستان در شیب بالای 60 تا 70 درصد رخ داده است که بهداشت جنگل و سرویس دهی در این مناطق صورت نمی گیرد.



قناعت گفت: در آتش سوزی جنگل های گلستان، برای مهار، ‌کنترل و اطفاء، سپاه، ارتش و نیروهای مسلح به صورت جهادی هر آن چه را که در اختیار داشتند، به وسط میدان آوردند و در کمترین زمان ممکن خود را به منطقه رسانده و از بسط و دسترش آتش جلوگیری کردند که در این زمینه، متاسفانه با تعدادی مصدوم و مجروح در میان سربازان مواجه بودیم.