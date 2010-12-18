آتش به جان جنگلهای آمل افتاد

یحیی عسگری پور درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: هنوز از سطح میزان آتش سوزی اطلاعات دقیقی اعلام نشده اما نیروهای امدادی شامل نیروهای منابع طبیعی، آتش نشانی، هلال احمر، گروهای کوهنوردی و نیروهای محلی برای مهار آتش

در محل آتش سوزی حضور دارند.

وی افزود: متاسفانه صعب العبور و صخره ای بودن منطقه جنگلی لهاش، اطفای حریق را برای نیروهای امدادی مشکل ساز کرده است.

بخشدارمرکزی آمل ادامه داد: نیروهای امدادی اکنون در مسیرهای سرایت آتش به سایرمناطق با قطع درخت و گودبرداری اقدامات اولیه را برای اطفای کامل آن انجام دادند.

عسگری پور، از علت وقوع آتش سوز در منطقه جنگلی لهاش اظهار بی اطلاعی کرد و ادامه داد: خشک بودن برگ و زمین اطراف این جنگل بر گسترش سطح آتش سوزی در این منطقه نقش داشته است.

وی از شکارچیان و دامداران مناطق جنگلی این بخش نیز خواست با دیدن دودی ناشی از آتش سوزی های کوچک مراتب را به دهیاران روستاهای اطراف اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: دهیاران مناطق روستاهای جنگلی به عنوان مدیران بحران درروستاها هستند و به محض وقوع آتش سوزی با نیروهای محلی روستا بلافاصله در محل آتش سوزی حضور می یابند.

درحوزه استحفاظی شهرستان آمل حدود 295 هزارهکتارجنگل و مرتع وجود دارد.