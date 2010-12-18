پنج مجموعه شعر در حوزه هنری ایلام رونمایی شد

محمد علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال جاری بین 10 تا 15 عنوان کتاب از هنرمندان جوان این استان منتشر می شود که از بین این آثار تاکنون پنج مجموعه آن چاپ و رونمایی شده است.

وی مجموعه های چاپ شده را شامل (کلمه ها سرباز زند) سروده سیروس عبدی، (راس ساعت گریستن) از عباس کاعباسی، (اشک ماهی ها) کاری از معصومه شیخ مرادی، (زبان زنده دنیا) سروده عباس رضایی و (غزل غزل های سلیمان نژاد) از زنبق سلیمان نژاد، عنوان کرد.

قاسمی افزود: این پنج مجموعه با مضامین دینی، دفاع مقدس و اجتماعی با حمایت مالی سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری چاپ و منتشر شده اند.

وی تصریح کرد: مجموعه شعرهای (غزل غزل های سلیمان نژاد، راس ساعت گریستن، اشک ماهی ها، کلمه سرباز زند) هر کدام با تیتراژ 2 هزار نسخه و (زبان زنده دنیا) در تیتراز یک هزار نسخه به چاپ رسیده اند.

قاسمی اظهار داشت: امید است که انتشار این پنج مجموعه شعر بتواند تاثیرات مثبتی در راستای ارتقای شعر به ویژه شعر جوان در این استان داشته باشد.