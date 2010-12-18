خطر انقراض 6 گونه جانوری زیستگاههای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بیوک رئیسی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس فهرست کنوانسیون بین المللی منع تجارت گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض، پنج گونه مهم جانوری زیستگاههای استان در لیست ضمیمه یک این کنوانسیون قرار دارند.

بیوک رئیسی، گونه های جانوری پلنگ، شاهین، بحری، سیاه خروس، اردک سرسفید و شنگ را از گونه های فهرست مذکور در استان عنوان کرده و اظهار داشت: بر اساس این کنوانسیون تمام گونه های ضمیمه یک، گونه های درمعرض خطر انقراض هستند که تجارت این دسته از گونه ها، با اهداف اقتصادی ممنوع و تحت کنترل شدید قرار داشته و صدور مجوز برای صادرات این گونه ها تنها در شرایط خاص صورت می گیرد که شامل 600 گونه در کل جهان است.

وی با ابراز نگرانی از قاچاق، شکار و صید غیر قانونی پرندگان شکاری و برخی از جوندگان و خزندگان و تجارت آن در داخل و خارج از استان گفت: متاسفانه در سالهای اخیر نگهداری از برخی گونه های حیات وحش مانند سنجاب، بزمچه، سمندر و پرندگان شکاری در برخی ازخانواده ها به عنوان سر گرمی و فعالیت نمایشی افزایش یافته و این موضوع موجب ورود برخی از گونه های غیر بومی به کشور یا بالعکس می گردد که تخلفی شناخته نشده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست با اشاره به عضویت و تعهد جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سایتیس (منع تجارت گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض) و وظایف تعریف شده در آن برای کشورهای همکار گفت: آژانس های هواپیمایی، گمرکات و از همه مهمتر نیروی انتظامی در برخورد با تجارت غیر قانونی هر کدام از گونه های جانوری و گیاهی مشکوک بایستی همکاری تنگاتنگی با سازمان حفاظت محیط زیست داشته و مشاهدات خود را به این سازمان اطلاع دهند.

کنوانسیون سایتیس دارای دو ضمیمه است که لیست ضمیمه دو آن شامل گونه هایی است که چنانچه تجارت آنها کنترل وتحت نظارت جهانی قرار نگیرد بزودی در خطر انقراض قرار خواهند گرفت که تعداد آنها نیز در جهان به چهار هزار و 500 گونه می رسد.