کاله جوان مازندران در آستانه قهرمانی در لیگ والیبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله جوان مازندران برای کسب این عنوان، در دیداری حساس تیم گاز سرخس را پیش رو دارد که برنده این دیدار عنوان قهرمانی نیم فصل را ازآن خود خواهد کرد.

تیم های کاله جوان مازندران و گاز سرخس که هرکدام با هفت امتیاز برحسب امتیازهای ست شماری به ترتیب تیم های اول و دوم جدول رده بندی گروه دوم این رقابتها قرار دارند، دیدارسختی را عصر امروز در شهر سرخس در خراسان رضوی در پیش رو دارند.

دو تیم مدعی قهرمانی نیم فصل والیبال دسته یک باشگاه های کشور در حالی به مصاف هم می روند که دردیدارهای هفته گذشته برابر حریفان خود تن به شکست داده بودند.

دیدار این دو تیم درچارچوب هفته ششم و نیم فصل دور رفت رقابتهای لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور برگزارمی شود.

تیم کاله جوان در رقابتهای این فصل فقط یک شکست خارج از خانه در بجنورد برای تیم نماینده خراسان شمالی تجربه کرده است.

البته کاله ای ها در این فصل از رقابتهای لیگ دسته یک با حمایت هواردان پرشورخود در بازیهای خانگی شگفتی ساز این مسابقات لقب گرفتند ومصمم هستند تا روند رو به رشد خود را در این مسابقات تداوم ببخشد.

بازیکنان کاله به کسب امتیاز کامل این دیدار خارج ازخانه برابر نماینده سرخس امیدوارهستند واین حریف بافقی را حریف چندان خطرناکی نمی بینند.

درهمین چارچوب تیم شهدای نور دیگر نماینده مازندران در رقابتهای والیبال دسته یک باشگاه های کشور در دیداری خارج از خانه میهمان تیم جیحون اگزوزآق قلا است.

تیم شهدای نور هم اکنون در مکان چهارم جدول رده بندی این رقابتها قرار دارد.

رقابتهای لیگ والیبال دسته یک باشگاه های کشور با حضور14 تیم در دو گروه هفت تیمی درحال برگزاری است.

تیم های کاله جوان مازندران و شهدای نور، نمایندگان مازندران در مسابقات لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشورهستند.