هزار و 38 واحد صنفی متخلف در استان مرکزی پلمپ شد

علی محصولی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده را دو میلیارد و 540 میلیون و 590 هزار ریال عنوان کرد و افزود: در شهر اراک نیز تا کنون 787 مغازه پلمپ شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد متخلفین در هشت ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل 101 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: بیشترین شکایات در بخش خدمات از صنفهای نمایشگاه اتومبیل و صافکاران و در بخش کالا نیز بیشترین شکایات از صنفهای خواروبار و میوه و تره بار بوده است.

محصولی با اشاره به بازرسیهای صورت گرفته اظهار داشت: بازرسی در سطح شهرستان اراک 96 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین پرونده های متشکله در این رابطه نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد و تعداد گزارشات مردمی نیز طی همین مدت 44 درصد رشد داشته است.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان اراک با اشاره به گزارش عملکرد بازرسی و نظارت استان مرکزی در دو دوره اول از طرح هدفمندسازی یارانه ها تعداد بازرسی های انجام شده را 9 هزار و 911 مورد و تعداد پرونده های متشکله را 941 مورد ذکر کرد و بیان داشت: بیشترین تخلفات کشف شده به علت عدم درج قیمت و گرانفروشی بوده است.