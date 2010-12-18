عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود با وجود مصوبه و تاکید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای اجباری شدن استفاده از بازیکنان تیم های امید و جوانان از سوی تیم های لیگ برتر و لیگ آزادگان، هرگونه تصمیم گیری در این زمینه باید پس از طرح در هیئت رئیسه سازمان لیگ و موافقت اعضا صورت بگیرد.

عزیز محمدی اضافه کرد: ما هم اعتقاد داریم اجرای این قانون می تواند به پشتوانه سازی برای تیم های پایه و بالا رفتن سطح تجربه این بازیکنان کمک شایانی باشد ولی باید راهکارهای اجرایی این قانون نیز بررسی و بهترین تصمیم در این خصوص اتخاذ شود.

رئیس سازمان لیگ برتر یادآورشد: سازمان لیگ آئین نامه حداکثرجذب 5 بازیکن امید برای تیم های لیگ برتر را بصورت اجباری پیش بینی کرده و اجرا می شود و در خصوص نحوه استفاده و تعداد بازیکنان پایه که تیم ها مجاز به استفاده از آن خواهند بود در نشست با مسئولان لیگ آزادگان تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی در خصوص زمان اجرای قانون اجباری شدن استفاده از بازیکنان امید و جوانان اظهار داشت: تصمیم گیری در این زمینه پس ازموافقت و مصوبه هیئت رئیسه سازمان لیگ مشخص خواهد شد ولی در نظر داریم از دور برگشت رقابت های لیگ برتر این قانون را اجرایی کنیم.

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نشست روز 14 آذرماه گذشته به سازمان لیگ برتر و لیگ آزادگان ماموریت داد تا به منظور پشتوانه سازی و پرورش بازیکنان مستعد در تیم‌های پایه ، استفاده از بازیکنان امید و جوانان را درتیم‌های باشگاهی اجباری شود.