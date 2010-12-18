پرداخت 4000 میلیارد ریال مشوق صادراتی در آذربایجان غربی

جعفرصادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها گفت: در بخش بازرگانی چهار بسته صادراتی، نظارت، تنظیم بازار و آردو نان اجرا شده که در بسته صادراتی در سطح استان چهار هزار میلیاردریال به عنوان مشوقهای صادراتی پرداخت می شود.

وی همچنین از پرداخت 570 میلیارد ریال به عنوان تسهیلات در راستای هدفمند سازی یارانه ها به تجار و فعالان اقتصادی خبر داد و بیان داشت: وجود زیر ساختهای گمرکی به توسعه امکانات نرم و سخت افزاری در گمرکات استان منجر شده که باید در شهرستانهای عمقی به صورت گمرکات تخصصی عمل کنند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی صادرات را موتور محرک اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: طی سال 88 آذربایجان غربی با صادرات 717 میلیون دلار کالا بدون احتساب خدمات صادره رتبه اول کشور را در این زمینه به خود اختصاص داد.

اسکندری از رشد 30 درصدی صادرات استان در سالجاری نیز خبر داد و خاطر نشان کرد: طی هشت ماهه سالجاری 481 میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به سایر کشورها صادر شده است.