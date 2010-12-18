شکست بارسلونا غیرممکن نیست / به انتقام فکر نمی کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال فصل گذشته در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها در ورزشگاه امارات با نتیجه 2 بر 2 به کار خود برابر بارسلونا پایان داد و در دیدار برگشت که در نیوکمپ برگزار شد با حساب 4 بر یک به این تیم باخت.

آرسن ونگر در خصوص رویارویی دوباره با بارسلونا گفت: به انتقام فکر نمی کنم. ما می خواهیم صعود کنیم و آنها را حذف کنیم. بله، خیلی مشکل است اما امکان دارد؟ بله.

سرمربی آرسنال افزود: البته بارسلونا هم دوست نداشت با ما هم قرعه شود. فکر می کنم ما نسبت به سال گذشته تیم بهتری هستیم و موقعیت خوبی داریم که آن را نشان دهیم.

بر پایه گزارش مترو، آرسنال در تاریخ 27 بهمن ماه در ورزشگاه امارات در دیدار رفت با بارسلونا بازی می کند و در تاریخ 17 اسفند در دیدار برگشت میهمان بارسا در ورزشگاه نیوکمپ خواهد بود.