۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

ونگر:

شکست بارسلونا غیرممکن نیست / به انتقام فکر نمی کنم

سرمربی آرسنال پس از هم قرعه شدن با بارسلونا در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا گفت شکست این تیم ماموریت غیرممکن به حساب نمی آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال فصل گذشته در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها در ورزشگاه امارات با نتیجه 2 بر 2 به کار خود  برابر بارسلونا پایان داد و  در دیدار برگشت که در نیوکمپ برگزار شد با حساب 4 بر یک به این تیم باخت.

آرسن ونگر در خصوص رویارویی دوباره با بارسلونا گفت: به انتقام فکر نمی کنم. ما می خواهیم صعود کنیم و آنها را حذف کنیم. بله، خیلی مشکل است اما امکان دارد؟ بله.

سرمربی آرسنال افزود: البته بارسلونا هم دوست نداشت با ما هم قرعه شود. فکر می کنم ما نسبت به سال گذشته تیم بهتری هستیم و موقعیت خوبی داریم که آن را نشان دهیم.

بر پایه گزارش مترو، آرسنال در تاریخ 27 بهمن ماه در ورزشگاه امارات در دیدار رفت با بارسلونا بازی می کند و در تاریخ 17 اسفند در دیدار برگشت میهمان بارسا در ورزشگاه نیوکمپ خواهد بود.

