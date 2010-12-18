بازی با شهرداری 6 امتیازی است/ انتقال تیم تمرکز بازیکنان را بر هم زد

حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت این تیم پیش از دیدار با شهرداری در تبریز ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از دیدار با ملوان، سعی کردیم تمرینات را با توجه به ایام سوگواری امام حسین(ع) و حضور بازیکنان در مراسم‌های مخصوص این ایام، به بهترین شکل برگزار کنیم. البته از نظر انجام تمرینات مشکلی نداریم اما همچنان بحث انتقال تیم ذهن بازیکنان را مشغول کرده است.

وی اضافه کرد: بازیکنان دل‌نگرانی‌هایی بابت این انتقال دارند و در این فضا تمرکز نفرات تیم به اندازه لازم بالا نبود، به همین دلیل سعی کردیم در این مدت نفرات تیم را برای بازی با شهرداری تبریز از نظر فنی و روحی به وضعیت مطلوب برسانیم تا در این بازی مهم ضمن ارائه عملکرد قابل قبول، نتیجه لازم را هم کسب کنند.

سرمربی تیم فوتبال نفت خاطرنشان کرد: جوان‌ترین و کم تجربه‌ترین تیم لیگ را در اختیار داریم و همین مسئله هم مزید بر علت است تا بازیکنان از نظر روحی افت کند که این موضوع کارمان را سخت‌تر کرده است. البته بسیار امیدواریم تمرکز بازیکنان به حالت گذشته بازگردد تا آنها مقابل شهرداری عملکرد خوبی داشته باشند.

فرکی با بیان اینکه اعلام خبر انتقال تیم نفت به استان مرکزی پیش از دیدار با ملوان باعث شد تمرکز بازیکنانش در آن دیدار به هم ریخته و این تیم از رسیدن به پیروزی در آن بازی محروم شود، تاکید کرد: با توجه به وضعیت جدول رده بندی لیگ، بازی با شهرداری 6 امتیازی است که با پیروزی در آن می‌توانیم به وضعیت‌مان در جدول رده‌بندی را سروسامان دهیم.

وی با اشاره به اینکه فاصله بین تیم نهم با تیم قعرنشین لیگ 6 امتیاز است که این مسئله ارزش امتیازها را در مسابقات نشان می‌دهد، اظهار داشت: ابتدای فصل همه تیم ما را جزو گزینه‌‎های سقوط کننده به دسته اول می‌دانستند اما با تلاش بازیکنان در پایان نیم فصل توانستیم این ذهنیت را تغییر دهیم. البته با اتفاقی که امروز رخ داده است، بازیکنان نگران تیم هستند.

سرمربی تیم فوتبال نفت با بیان اینکه پس از انتقال تیم پاس به همدان و در گذشته نظرش را در مورد انتقال تیم‌ها داده و فعلا قصد اظهار نظر در این خصوص را ندارد، در پایان گفت: نمی‌دانم چه زمانی قرار است بازی‌‎های ما در اراک برگزار نشود. اطلاع من در مورد این انتقال به خبرهای چند روز اخیر باز می‌گردد و در این خصوص مدیران باشگاه پاسخگو هستند.

دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری تبریز و نفت تهران در هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار می‌شود.