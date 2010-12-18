۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

تخصیص 230 میلیارد ریال برای طرحهای اشتغالزا در گنبد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان از اختصاص 230 میلیارد ریال تسهیلات برای 48 طرح اشتغالزا در شهرسنتان گنبد کاووس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی صبح شنبه در ستاد اشتغال شهرستان گنبد، از دستگاههای اجرایی خواست تناقضات آماری را برطرف و آمار واحدی به دبیرخانه ستاد اشتغال شهرستان و دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ارسال کنند.

وی در زمینه شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با ادارات بیان داشت: تمام دستگاههای اجرایی مکلف به فسخ قرارداد با شرکتهای مذکور هستند.

نوروزی در این جلسه، گزارشی از روند پیشرفت گروه تحقیقاتی تهیه سند توسعه استان و نحوه همکاری دستگاههای اجرایی مطرح کرد.
 
فرماندار شهرستان گنبد کاووس نیز به بیان عملکرد شهرستان از محل بنگاههای کوچک و زودبازده پرداخت و گفت: تاکنون دو هزار و 205 طرح با اشتغالزایی چهار هزار و 688 اشتغال در شهرستان به بهره برداری رسیده است.
 
غلامعلی سوسرایی افزود: همچنین 95 طرح نیز به بهره برداری نرسیده که دستگاههای اجرایی باید در این خصوص پی گیر باشند.
 
وی اظهار داشت: تعهد اشتغال سهمیه شهرستان در هشت ماهه اول سال 89 به میزان 72 درصد محقق شده است.
 
نماینده مردم شهرتسان گنبد در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز باید همه در جهت اصلاح فرهنگ کار تلاش کنیم و با استفاده از پتانسیلهای منطقه ایجاد اشتغال کنیم.
 
عبدالله رستگار افزود: لازم است پتانسیلهای سرمایه گذاری شهرستان و استان شناسایی و به سرمایه گذاران استان و کشور معرفی شود.
 
وی دستاوردهای سفر سوم در بحث ایجاد اشتغال را مهم دانست و به طرح آمایش صنعت و هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: باز توزیع درآمدها باعث رونق صنعت خواهد شد.
کد مطلب 1211830

