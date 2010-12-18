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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وانت بارها مهمترین عامل بروز حوادث جاده ای تعطیلات اخیر

وانت بارها مهمترین عامل بروز حوادث جاده ای تعطیلات اخیر

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور از واژگونی 37 درصد خودروها در تصادفات رخ داده در تعطیلات هفته گذشته خبر داد و گفت: وانت بارها با 2/64 درصد همچنان صدرنشین علت بروز حوادث جاده ای هستند.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عوامل شکل گیری تصادفات در تعطیلات گذشته افزود: سواری وانت با 2/64 درصد، موتورسیکلتها با 2/20 درصد و عابران پیاده با 6/7 درصد مهمترین علت شکل گیری تصادفات بودند.

وی ادامه داد: انحراف به چپ با 5/18 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 7/21 درصد، توجه نکردن به جلو با 5/26 درصد و رعایت نکردن حق تقدم عبور با 5/14 درصد مهمترین علت بروز تصادفات در تعطیلات گذشته بوده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه گفت: 58 درصد تصادفات در 30 کیلومتری شهرها و 26 درصد تصادفات در راههای اصلی کشور رخ داده است.

سرهنگ البرزی با اشاره به مهمترین تصادفات سه روز گذشته در کشور افزود: ساعت 13 ظهر روز 26 آذرماه در آزادراه هشترود در استان آذربایجان شرقی یک دستگاه پژو پارس به علت توجه نکردن به جلو با یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرده و هفت مجروح برجای گذاشت.

وی تصریح کرد: همچنین ساعت 30 دقیقه بامداد 24 آذرماه در محور شیراز - سپیدان در استان فارس یک دستگاه مینی بوس به علت تجاوز به چپ با دو دستگاه خودروی پراید و سمند برخورد و سه کشته و سه مجروح برجای گذاشت.

کد مطلب 1211832

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