وانت بارها مهمترین عامل بروز حوادث جاده ای تعطیلات اخیر

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عوامل شکل گیری تصادفات در تعطیلات گذشته افزود: سواری وانت با 2/64 درصد، موتورسیکلتها با 2/20 درصد و عابران پیاده با 6/7 درصد مهمترین علت شکل گیری تصادفات بودند.

وی ادامه داد: انحراف به چپ با 5/18 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 7/21 درصد، توجه نکردن به جلو با 5/26 درصد و رعایت نکردن حق تقدم عبور با 5/14 درصد مهمترین علت بروز تصادفات در تعطیلات گذشته بوده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه گفت: 58 درصد تصادفات در 30 کیلومتری شهرها و 26 درصد تصادفات در راههای اصلی کشور رخ داده است.

سرهنگ البرزی با اشاره به مهمترین تصادفات سه روز گذشته در کشور افزود: ساعت 13 ظهر روز 26 آذرماه در آزادراه هشترود در استان آذربایجان شرقی یک دستگاه پژو پارس به علت توجه نکردن به جلو با یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرده و هفت مجروح برجای گذاشت.

وی تصریح کرد: همچنین ساعت 30 دقیقه بامداد 24 آذرماه در محور شیراز - سپیدان در استان فارس یک دستگاه مینی بوس به علت تجاوز به چپ با دو دستگاه خودروی پراید و سمند برخورد و سه کشته و سه مجروح برجای گذاشت.