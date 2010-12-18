۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

کسب 4 مدال توسط آذربایجان غربی در مسابقات پهلوانی بسیج

ارومیه - خبرگزاری مهر: تیم آذربایجان غربی با کسب چهار مدال طلا، نقره و برنز به کار خود در مسابقات زورخانه ای و کشتی پهلوانی بسیج کشور پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مسابقات زورخانه ای و کشتی پهلوانی بسیج کشور به مدت دو روز در ورزشگاه امام علی(ع) تهران با حضور11 تیم از هشت استان تهران، البرز، کهکیلویه و بویر احمد، مرکزی، چهار محال بختیاری، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

در این دور از رقابتها طاهر کاسب از آذربایجان غربی در کشتی پهلوانی وزن 60 کیلوگرم مدال طلا، نوید خاک وطن در رشته چرخ چمنی مدال نقره و در رشته چرخ تیز مدال برنز و در رشته سنگ نیز نیما رضایی مدال برنز را به خود اختصاص دادند.

