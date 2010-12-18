همه باید به دنبال وحدت ولایی باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع رابطین حوزه های حزب موتلفه اسلامی استان تهران اظهار داشت: اگر مردم در زمان امام حسین (ع) از امامت و ولایت فاصله نمی گرفتند حادثه کربلا رخ نمی داد و مردم به حاکمی مثل یزید دچار نمی شدند.

وی افزود: رجال در زمان حضرت سید الشهدا (ع) امامت پذیر نشدند و بر تحلیل های خود اصرار داشتند، امام حسین (ع) تلاش کرد تا امامت پذیری را به آنها تذکر دهد.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: شرایط جامعه در آن زمان به گونه ای شده بود که سخن امام حسین (ع) را نمی پذیرفتند و هر کس تنها تحلیل خود را قبول داشت، بر همین اساس هیچ سخنی بر آنها تاثیر نداشت و تنها حادثه و شکوه عظیم واقعه کربلا نشان داد که یزید چگونه حاکمی است.

وی ادامه داد: توابین پس از این حادثه فهمیدند دچار چه اشتباهی شده اند که راه امامت و ولایت را گم کرده بودند.

بادامچیان تاکید کرد: در انقلاب اسلامی مردم از این تجربه استفاده کردند و هر آنچه که امام خمینی (ره) می فرمود را عمل می کردند، امروز نیز هر آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند باید گوش کنیم و حتی فاصله ای کم از ولایت ما را جزو مارقین می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: موتلفه اسلامی از ابتدای پیدایش به دنبال امامت بوده و آهنگ آن همواره آهنگ ولایت است. وظیفه این است که به نظر امامت عمل کنیم و در این راه محکم و قاطع ایستاده ایم.

وی درادامه با تاکید بر وحدت ملی در کشور خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری در سخنان خود در قم حرکتی جدی و عمیق را آغزا کردند که باید مجموع آن بیانات به صورت جامع و کامل مورد نظر همه باشد.

وی افزود: باید وحدت ملی ولایی شکل بگیرد و هر کس در چارچوب اصولگرایی مورد نظر مقام معظم رهبری است اصولگراست.