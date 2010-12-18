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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

اعلایی:

نگاه جامع به کارکردها و نقش مساجد ضروری است

نگاه جامع به کارکردها و نقش مساجد ضروری است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: نگاه جامع به کارکردها و نقش مساجد در استان ایلام ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در جلسه شورای ستاد اقامه نماز استان که در محل بیت امام جمعه ایلام برگزارشد، خواستار نگاه جامع به کارکردها و نقش مساجد توسط متولیان امر شد.

وی اظهارداشت: تبیین دقیق و درست جایگاه مساجد می تواند فرد و جامعه را به سمت جامعه اسلامی وتعالی سوق دهد.

این مسئول افزود: امور مربوط به نماز و مساجد نباید تنها بخشنامه ای باشد و در سیستم اداری مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.

اعلایی تصریج کرد: برای اشاعه هرچه بیشتر روح متعالی نماز در سطح جامعه باید گرفتار قالبها نشویم و بیشتر به محتوای این عبادات پر رمز و راز بپردازیم.

این مسئول با تأکید برانجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در سطح مدارس و محلات جهت برقراری ارتباط موثر با مساجد بیان داشت: کارهای متفرق و گوناگونی در راستای اشاعه فرهنگ نماز توسط دستگاه های مختلف برگزار می شود که نیاز است همه این کارها در قالب طرح جامع نماز دیده شود.

اعلایی گفت: اگر دستگاه های متولی بتوانند این طرح جامع را ارائه دهند می توانیم به عنوان یک طرح قابل قبول به کمیسیون فرهنگی دولت ارائه کنیم و برای آن اعتبار لازم را تصویب کنیم.

کد مطلب 1211840

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