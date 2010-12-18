56 تخت به ICU بیمارستانهای مازندران اضافه می شود

محسن آسوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای امسال تاکنون 34 تخت آی سی یو به ارزش بیش از 15میلیارد ریال در بیمارستانهای استان بهره برداری شد.
وی وضعیت مازندران در برخورداری از تخت های مراقبتی ویژه را در سطح کشور مطلوب خواند و ادامه داد: هم اکنون سرانه مازندران در این بخش 9دهم در مقایسه با نرم کشوری که 1.2 است حدود سه دهم بالاتر است.
مدیردرمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین با با بیان اینکه ساخت 12 پروژه بخش اورژانس دربیمارستانهای این استان دردست اقدام است، ادامه داد: از 22 بیمارستان مازندران، ساخت اورژانس جدید و یا جایگزین در هفت بیمارستان استان در اولویت است.
آسوری اضافه کرد: حدود 15 میلیاردریال برای اجرای شدن اورژانس های جدید در بیمارستانهای مازندران تامین اعتبار شده است.
