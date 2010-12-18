گوگل وارد بدن انسان شد/ مرورگر بدن اجزای داخلی بدن شما را پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه های گوگل مپ و گوگل ارث در حال حاضر برای کاربران این امکان را به وجود آورده اند که مسیرهای مختلف را بر روی سیاره زمین بیابند و بر روی کوچکترین مناطق جهان تمرکز کرده و آن را بزرگنمایی کنند.

اکنون شرکت گوگل در آخرین نوآوری خود، مرورگر بدن، ابزاری را در اختیار کاربرانش قرار داده است تا بتوانند نقاط مختلف بدن خود را به سادگی یافته و مشاهده کنند.

چه بخواهید به جستجوی رشته ای کوچک عصبی بپردازید و یا از میان مری به روده سفر کنید، مرورگر بدن به شما این امکان را می دهد تا بر روی جزء جزء بدن خود تمرکز کرده و آن را بزرگنمایی کنید، از میان پوست، ماهیچه ها و استخوانها عبور کرده و درست مانند برنامه گوگل مپ که امکان بزرگنمایی بر روی قاره ها و شهرها را می دهد، بر روی ریزترین بخشهای سازنده بدن متمرکز شوید.

این ابزار برای برخی از کاربران چندان شگفت انگیز به نظر نمی آید. سال گذشته "سایمون بارون" برنده جایزه "فلش فیکشن" نشریه نیوساینتیست پیش بینی کرد که گوگل اکتشاف درون فضای داخلی بدن انسان را آغاز خواهد کرد و با این وجود مرورگر بدن هنوز تا ابزار شخصی سازی شده جستجوی بدن ویژه هر کاربر که بارون آن را پیش بینی کرده بود، فاصله زیادی دارد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، به نظر نمی آید این پروژه جدید گوگل درباره حریم خصوصی کاربران، مشابه دیگر برنامه های جستجوگر این شرکت انتقاداتی را برانگیزد و در مقابل با استقبال گسترده ای نیز مواجه خواهد شد.