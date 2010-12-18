حسن توکلنیا تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری امروز در رامسر و با حضور اندیشه فولادوند و نیلوفر خوشخلق ادامه دارد، آخر این هفته فیلمبرداری تمام میشود و تلاش میکنیم فیلم را برای نمایش در جشنواره فجر امسال آماده کنیم. تدوین همزمان را علی توکلنیا و محمد احسان اجتهادی انجام میدهند. صداگذاری را جهانگیر میرشکاری و امین میرشکاری برعهده دارند.
اندیشه فولادوند، نیلوفر خوشخلق، نیما شاهرخشاهی، شیوا خسرو مهر و فرداد صفاخو بازیگران این فیلم هستند. عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان: سمانه نجاتی، بهناز دشتی، مدیر فیلمبرداری: فرهاد مافی، فیلمبردار: سعید واثق، صدابردار: امین میرشکاری، طراح صحنه: امیر رضایی، طراح لباس: مهناز غنی، طراح چهرهپردازی: فریدا صفائیان، تهیهکننده: حسن توکلنیا.
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