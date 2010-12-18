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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

دختران فوتبالیست قمی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

دختران فوتبالیست قمی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

قم - خبرگزاری مهر: دو تن از دختران فوتبالیست قمی به اردوی تیم ملی فوتبال زیر 14 سال ایران دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مروارید نصر و فاطمه سادات موسوی که پیش از این بارها به اردوی آمادگی تیم های ملی پایه فراخوانده شده بودند‌، این بار طی فراخوان شادی مهینی، سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 14 سال ایران جهت حضور در فستیوال آسیایی سریلانکا دعوت شدند.

علاوه بر این دو بازیکن قمی، 40 بازیکن دیگر از سراسر کشور در این اردوی سه روزه در کمپ تیمهای ملی حاضر خواهند شد.

گفتنی است مروارید نصر و فاطمه سادات موسوی در دوره قبل فستیوال آسیایی با پیراهن تیم ملی به مقام قهرمانی دست یافته بودند.

کد مطلب 1211845

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