القاعده یمن تهدید جدی برای آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "جان برنان" با اشاره به وجود تنش میان آمریکا و یمن گفت که دولت "باراک اوباما" هر روز بیش از روز قبل نسبت به شریک خود در زمینه جنگ با تروریسم یعنی دولت یمن ناامید می شود اما به شکیبایی خود در برابر "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری این کشور ادامه می دهد.

جان برنان افزود: القاعده در شبه جزیره عربستان نسبت به القاعده در پاکستان فعالیت موثرتری را دارد.

مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا درحالی درباره تهدید القاعده در یمن هشدار داد که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اخیرا خواستار کمک مالی این کشور به دولت یمن به میزان یک میلیارد و 200 میلیون دلار به منظور مبارزه با القاعده شده است.