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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

هنرمندان آملی "عصر عاشورا" را به تصویر کشیدند

هنرمندان آملی "عصر عاشورا" را به تصویر کشیدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر بسیج هنرمندان شهرستان آمل از پایان موفقیت آمیز تلاش هنرمندان این شهرستان در به تصویر کشیدن اثر نقاشی "عصر عاشورایی" استاد فرشچیان در این شهرستان خبر داد.

سیدعلی دریاباری در این باره به مهر گفت: دوهنرمند عضو کانون بسیج هنرمندان سپاه آمل به نام های لطف الله شکری و مرضیه عقیلی جرای این اثر فاخر هنری را از پنجم محرم آغاز و روز گذشته به پایان رساندند.

وی افزود: این اثر بر روی یک بنر به طول شش متر نقاشی شده و در مرکز شهر آمل به نمایش عموم گذاشته شد.

مدیر بسیج هنرمندان آمل تصریح کرد: نقاشی این دو هنرمند آملی نخستین بار در کشور است که به صورت زنده در حضور مردم به تصویر کشیده می شود.

دریاباری با اشاره به اینکه این اقدام دوهنرمند آملی حرکتی نو و کم سابقه بوده است، خاطرنشان کرد: این دو هنرمند آملی همچنین در نظر دارند، تصویرسازی از وقایع کربلا را با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل، نقاشی کنند.

کد مطلب 1211850

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