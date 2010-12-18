هنرمندان آملی "عصر عاشورا" را به تصویر کشیدند

سیدعلی دریاباری در این باره به مهر گفت: دوهنرمند عضو کانون بسیج هنرمندان سپاه آمل به نام های لطف الله شکری و مرضیه عقیلی جرای این اثر فاخر هنری را از پنجم محرم آغاز و روز گذشته به پایان رساندند.

وی افزود: این اثر بر روی یک بنر به طول شش متر نقاشی شده و در مرکز شهر آمل به نمایش عموم گذاشته شد.

مدیر بسیج هنرمندان آمل تصریح کرد: نقاشی این دو هنرمند آملی نخستین بار در کشور است که به صورت زنده در حضور مردم به تصویر کشیده می شود.

دریاباری با اشاره به اینکه این اقدام دوهنرمند آملی حرکتی نو و کم سابقه بوده است، خاطرنشان کرد: این دو هنرمند آملی همچنین در نظر دارند، تصویرسازی از وقایع کربلا را با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل، نقاشی کنند.