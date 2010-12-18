علی حسین عباسزاده، تهیهکننده و کارگردان انیمیشن "قصههای روباه" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این انیمیشن به سفارش صدا و سیمای مرکز اردبیل در 26 قسمت 11 دقیقهای تهیه میشود و داستان آن درباره ماجراهای دو روباه به نامهای دم سفید و دم سیاه و رابطه آنها با دیگر حیوانات جنگلی است. علاوه بر آن پایان هر داستان نکات پندآموز و اخلاقی را برای کودکان بازگو میکند.
وی با بیان اینکه در تولید انیمیشن قصههای روباه از تکنیک دو بعدی استفاده میشود، خاطر نشان کرد: تولید انیمیشن تا پایان اسفندماه سال جاری به پایان میرسد.
عوامل انیمیشن "قصههای روباه" عبارتند از طراح شخصیت: مهدی صحنه آذر، رسول حاجیزاده و مهدی خروش، نویسنده: علی حسنزاده، دیجیتال: بهمن رحمانی، محمد حسینزاده و ملیحه حسینزاده، موسیقی: امین رسولی، بکگراند: مهدی حمیدی، سرپرست گویندگان: شوکت حجت و ناظرکیفی: یوسف صدیق.
