کشت گلخانه ای؛ تولید بیشتر با هزینه کمتر

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این میان تولید بیشتر و یافتن اراضی مستعد کشت و استفاده بهینه از عوامل و امکانات موجود برای افزایش بازده تولید در کشت گلخانه ای از مهمترین اهدافی است که باید مد نظر قرار گیرد.

نا گفته پیداست که ایجاد گلخانه ها در استان همدان همانند سایر نقاط کشور، برای تولید محصولات کشاورزی به دلیل امکان کنترل عوامل تأثیرگذار محیطی، جایگاه ویژه ای به این نوع از تولید داده و کشت گلخانه ای به عنوان یک روش متفاوت با بازده بالا در سال های اخیر رو به گسترش بوده است.

این توسعه به نحوی پیش رفته که برخی کارشناسان با توجه به تأثیر شرایط اقلیمی همدان و با توجه به خیل عظیم نیروی کار دانش آموخته، رویکرد به تولید محصولات گلخانه ای را یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بخش کشاورزی این منطقه می دانند.

نگاهی به وضعیت خشکسالی و سرمازدگی محصولات کشاورزان استان همدان در سال های اخیر، سبب شده برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان، افزایش درآمد در واحد سطح، تنوع کشت، کنترل آفات و بیماری ها و سایر عوامل مثل طوفان، باران و خشکسالی گسترش کشت گلخانه ای مورد تأکید قرار گیرد.

به اعتقاد کارشناسان کشت گلخانه ای به معنای واقعی، جدا شدن از محیط آزاد کشت است بدین معنا که در این نوع کشت باید تمام شرایط لازم از قبیل خاک، رطوبت، دما، آب، هوا و خاک را برای رشد گیاه به طور مصنوعی فراهم کرد.

یک کارشناس کشاورزی در این خصوص با بیان اینکه سطح اشغال شده زمین در فضای آزاد حدود 10برابر و میزان مصرف آب حدود 12برابر کشت گلخانه ای است، اظهار داشت:این در حالی است که نسبت عملکرد سالانه کشت گلخانه ای حدود 10برابر کشت فضای آزاد است که با اتخاذ شیوه های جدیدتر رسیدن به ارقام بالاتر نیز امکان پذیر است.

کشت گلخانه ای تولید را 10 برابر می کند

نسرین دانشمند با اشاره به اینکه در کشت معمولی حداقل زمین کشاورزی لازم برای تأمین معیشت حدود پنج هکتار است، ولی این حجم در کشت گلخانه ای فقط یک هزار مترمربع است، گفت: میزان تولید محصولات کشاورزی به روش گلخانه ای در مقایسه با روش معمولی 10برابر است.

وی با بیان اینکه در این روش در مصرف آب به میزان یک سوم صرفه جویی می شود، افزود: امکان تولید محصول در تمام فصل های سال، استفاده بهینه از منابع آبی موجود و فراهم شدن فرصت شغلی برای جوانان و دانش آموختگان رشته کشاورزی از مزایای روش کشت گلخانه ای است.

نوسان بازار گلخانه داران را با مشکل مواجه می کند

این کارشناس همچنین عدم ثبات بازار، نبود امکانات و تأسیسات سردخانه ای و حمل و نقل، گرانی بیش از حد نهاده های تولید و ناپایداری صادرات از عمده ترین مشکلات گلخانه داران عنوان کرد و گفت: با سازماندهی مطلوب به راحتی می توان با محصولات گلخانه ای بازارهای روز کشورهای منطقه را در اختیار گرفت.

وی با بیان اینکه دولت می تواند برای ایجاد اشتغال، نهضت فراگیر کشت گلخانه ای محصولات صیفی را فراگیر کند، گفت: اگر این نهضت پیگیری شود و تسهیلات مناسب در اختیار جوانان دانش آموخته بیکار قرار گیرد، قطعاً از مسیر کشاورزی می توان برای میلیونها جوان، محل تلاش و فعالیت مستمر آماده کرد.

یکی دیگر از کارشناسان بخش کشاورزی استان همدان نیز با بیان اینکه تنوع گونه های صیفی در کنار کشت گیاهان دارویی پر بازده، مسیری موفق برای کسب تجربه ای ارزنده است، افزود: در حال حاضر سه عامل خاک، آب و اشتغال ضرورت این نوع کشت را دو چندان کرده است، به گونه ای که خاک حاصلخیز کشاورزی با گسترش شهرها در حال نابودی است و منابع آبی نیز با بحران مواجه است و تعداد دانش آموختگان بیکار نیز روز به روز در حال افزایش است.

رونق کشت گلخانه ای نیاز به فرهنگ سازی دارد

حمید احمدیار با بیان اینکه رونق کشت گلخانه ای نیاز به فرهنگ سازی دارد، افزود: برای حذف تبلیغات سوء از مصرف سموم گلخانه ای باید به سمت تولید ارگانیک رفت.

وی با تأکید بر اینکه تولید ارگانیک محصولات گلخانه ای حمایت جدی مصرف کنندگان را می طلبد، ادامه می دهد: کاهش مصرف سموم قطعاً کاهش تولید را در پی خواهد داشت، در نتیجه مصرف کننده باید بین محصول ارگانیک و معمولی تفاوتی هم به لحاظ ظاهری و هم ریالی قائل شود.

احمدیار اظهار داشت: در کشاورزی سنتی آب در دسترس این بخش با کمترین بازده به محصول تبدیل می شود و این باعث می شود هر ساله کشاورزانی که زمین و آب کمتری در دسترس دارند، این کار را رها کنند و سراغ مشاغل کاذب بروند و یا زمینشان را تغییر کاربری دهند، در حالی که راه حل این مشکل برای سودآوری مناسب کشاورزان کم زمین و افزایش محصولات کشاورزی با کیفیت بالا، توجه به کشت گلخانه ای است.

وی با بیان اینکه نگهداری از یک گلخانه به شناخت و آگاهی بیشتری نسبت به روش سنتی نیاز دارد، افزود: توجه به رطوبت، خاک، دما، تهویه مناسب و دسترسی کافی گیاهان به اکسیژن و دی اکسید کربن بدون از دست دادن نابه جای رطوبت، تنظیم مناسب دما و در دسترس قرار گرفتن نور مناسب برای رشد گیاهان بر اهمیت گلخانه صادق است.

وی اظهار داشت:کاشت گلخانه ای در تمام دنیا با نگاه اقتصادی همراه است چراکه با تولید خارج از فصل بازدهی مالی را افزایش می دهد و به دلیل استفاده از خاک دست ساز باعث صرفه جویی 90درصدی مصرف آب می شود.

سازه ی نامناسب بیماری گلخانه ای را تشدید می کند

وی ادامه داد: عملکرد چند برابر در واحد سطح نسبت به مزرعه یا فضای باز و اشتغال زایی از دیگر مزیت های کشاورزی گلخانه ای هستند.

احمدیار با بیان اینکه ساخت سازه های گلخانه ای نامناسب(سازه هایی با ارتفاع کم و ساختار غیراستاندارد)بیماری های گلخانه ای را تشدید می کند، گفت: با به کارگیری روش های بسیار ساده نظیر نصب توری های استاندارد ضد حشره و دریچه ها، ایجاد در دو پوشه و گذاشتن حوضچه ضدعفونی در مبدأ ورودی گلخانه ها می تواند مضرات این نوع کشت را تا حدودی کاهش دهد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در خصوص حمایت از متقاضیان برای رونق کشت گلخانه ای در همدان گفت: در استان همدان هر دانش آموخته کشاورزی 500 میلیون ریال برای احداث گلخانه کمک بلاعوض دریافت می کند.

90 درصد هزینه ی احداث گلخانه را دولت پرداخت می کند

حجت الله شهبازی با بیان اینکه این اقدام در طرح مجتمع های گلخانه ای در استان همدان انجام می شود و این فرصتی طلایی برای اشتغال دانش آموختگان است، اضافه کرد: 90 درصد هزینه احداث یک واحد گلخانه توسط دولت به متقاضیان پرداخت می شود و متقاضیان نیز می توانند با 10 درصد آورده فعالیت خود را در گلخانه ها شروع کنند.

وی از احداث شش مجتمع گلخانه ای در شهرستان های همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد و رزن خبر داد و گفت: این مجتمع ها به دانش آموختگان رشته های کشاورزی واگذار شده و در حال تولید است.

وی سطح این گونه مجتمع های گلخانه ای استان همدان را 95 هکتار ذکر کرد و با بیان اینکه 57 هکتار آن سطح مفید داخل مجتمع است، گفت: سه مجتمع گلخانه ای دیگر نیز در سطح 76 هکتار در شهرستان های رزن، بهار و کبودراهنگ با سطح مفید 42هکتار در حال احداث است که ارزش تولیدهای آنان 73 میلیارد ریال است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: ظرفیت اشتغال این مجتمع های گلخانه ای 504 نفر با ظرفیت تولید 15 هزار تن محصول است.

وی با اشاره به اینکه مجتمع های گلخانه ای کبودراهنگ و بهار از مجتمع های گلخانه ای تعاونی تولیدی هستند، گفت: این واحدها بعد از قطعه بندی به افراد عضو این تعاونی ها که زمین و آب را برای احداث مجتمع در اختیار دولت قرار دادند واگذار می شود.

وی گفت: متقاضیان دریافت قطعه در این مجتمع ها باید دوره هایی در ارتباط با مدیریت گلخانه بگذرانند تا بعد از ارتقا دانش فنی و دریافت آموزش های عملی در گلخانه ها برای دریافت تسهیلات بانکی معرفی می شوند.

تولید سالانه 22 هزار تن محصول گلخانه ای در همدان

شهبازی میزان تولید انواع محصولات گلخانه ای استان همدان را سالانه 22 هزار تن اعلام کرد و افزود: ارزش ریالی محصولات گلخانه ای استان 110 میلیارد ریال است و 732 نفر در گلخانه های استان مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه بیش از 85 درصد محصولات گلخانه ای تولیدی در استان مصرف شده و مابقی به سایر استان ها صادر می شود، اظهار داشت: سطح گلخانه های استان همدان در حال حاضر61 هکتار است که پیش بینی می شود این سطح تا پایان سال 89 به 67 هکتار برسد.

تنوع محصولات گلخانه ای در همدان از اولویت های باغبانی است

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر اینکه ایجاد تنوع در تولید محصولات گلخانه ای از مهمترین اولویت های این استان در بخش باغبانی است، افزود: طرح افزایش محصولات گلخانه ای با تنوع محصولات و همچنین حمایت های دولتی از تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه کاشت گلخانه ای سبزیجات برگی و غده ای شامل بادمجان، لوبیا سبز، کرفس و شلغم امسال در گلخانه های استان انجام شده است، افزود: ایجاد گلخانه در استان همدان بصورت پایلوت در قطعه های یک هزار متری انجام شده به شکلی که در سال گذشته 11 پایلوت در گلخانه های استان اجرا شده است.

همیاران فنی به کمک گلخانه داران همدان می روند

شهبازی افزود: مقرر شده تا برای نخستین بار در کشور و استان همدان همیاران فنی متشکل از کارشناسان کشاورزی در کنار متقاضیان احداث گلخانه ها قرار گیرند تا بهره وری بیشتری در تولیدات کشت های گلخانه ای حاصل شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت: این همیاران فنی متقاضیان را برای بررسی موقعیت پیشنهادی جهت احداث گلخانه، پی گیری روند احداث تا دریافت پروانه و در نهایت تولید حمایت می کنند.

شهبازی افزود: همچنین کمک های مشاوره ای در زمینه تولید با برگزاری برنامه های آموزشی در شهرستان ها به منظور ارتقا سطح آگاهی و اطلاعات گلخانه داران برای دستیابی به تولید و درآمد بیشتر ارائه می شود.

استمرار تولید محصولات گلخانه ای ارگانیک در همدان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر استمرار تولید محصولات گلخانه ای سالم و ارگانیک در استان همدان،افزود: تولید محصولات سالم با استفاده از روش های مبارزه غیرشیمیایی در گلخانه های استان با همکاری مدیریت حفظ نباتات آغاز شده و به منظور تقویت و توسعه تولید ارگانیک محصولات عوامل کنترل بیولوژیک در سال جاری در بین گلخانه دارای استان همدان توزیع شده است.

وی استقبال کشاورزان استان همدان را از این اقدام خوب ارزیابی کرد و افزود: تلاش بر این است که با استفاده از عوامل بیولوژیک محصولات سالم تر و با کیفیت بیشتر را برای مصرف کنندگان وارد بازار کرد.

شهبازی با بیان اینکه در کشاورزی ارگانیک هدف تولید محصول و غذای گیاهی و جانوری بدون کاربرد افراطی از مواد شیمیایی، داروها و کودها است، اضافه کرد: در این شکل کشاورزی همواره بر استفاده از خاک های بارور با قدرت کشت طیف متنوعی از محصولات باکیفیت و مغذی بدون استفاده از مواد شیمیایی و مصنوعی متداول در کشاورزی عادی و غیر ارگانیک، تاکید می شود.

شهبازی با اشاره به اینکه مزرعه داران و تولیدکنندگان همواره برای کسب سودمندی مالی پیش تر سعی در افزایش کمی محصولات خود اعم از زراعی و باغی و دامی داشتند، افزود: کشاورزان به منظور رشد و عرضه به بازار سریع میوه جات و سبزیجات و دیگر تولیدات خود از فرآورده های شیمیایی از قبیل کودها و آفت کش ها بهره می گیرند به طوری که محصولات کشاورزی که از بازار تهیه می شود دارای مقادیری هرچند جزیی از باقی مانده های مواد شیمیایی و گاه سمی هستند.

شهبازی اضافه کرد: همواره احتمال تاثیرگذاری این مواد بر سلامت مصرف کنندگان تهدید کننده است به این دلیل مصرف محصولات طبیعی و به طور دقیق تر محصولات ارگانیک پرورش یافته در شرایط خاص توصیه شده و راهبردهایی برای تحقق آن اتخاذ شده است.

شهبازی اظهار داشت: باتوجه به اهمیت تولید محصولات سالم و ارگانیک برای تامین سلامت مصرف کنندگان راهکارهای تولید اینگونه محصولات در گلخانه های استان همدان اتخاذ شده است.

با این اوصاف پر واضح است که توجه به کشت محصولات گلخانه ای در استان همدان روشی برای رونق بخشیدن بیشتر به تولید محصولات کشاورزی است و سهم این بخش را در صادرات غیر نفتی افزایش می دهد به نحوی که بخش کشاورزی در تصاحب عنوان قطب صادرات استان همدان پیشقدم می شود.