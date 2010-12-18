۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

سه شنبه بررسی می شود:

پاسخ دو وزیر به سئوالات 21 نماینده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس

وزیرای صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته جاری با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به سئوالات 21 نماینده مجلس پاسخ می‌گویند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اعضاء کمیسیون صنایع و معادن در جلسه روز یکشنبه (فردا) طرح اصلاح تبصره (3) بند «الف» ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی را بررسی می ‌کند.

در جلسه روز سه ‌شنبه این کمیسیون علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن به سئوال سیزده تن از نمایندگان مجلس که الیاس نادران نماینده تهران آن را مطرح می‌کند و همچنین سئوالات مهدی سنایی نماینده نهاوند، محمدرضا حسین‌ نژاد نماینده شیروان و امین شعبانی نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره و اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد و سئوال دیگری از الیاس نادران نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام ‌شهر پاسخگو خواهد بود.
 
در همین روز رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سئوالات جبار کوچکی ‌نژاد نماینده رشت، سیدعلی میرخلیلی نماینده میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد و سیداحمد لطفی نماینده اراک و کمیجان در کمیسیون صنایع و معادن حاضر می‌شود.
 
کارگروه معدن کمیسیون نیز روز یکشنبه برای بررسی مشکلات صادرات سنگ‌های معدنی خام تشکیل جلسه خواهد داد.
