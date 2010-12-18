به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دالایی لاما رهبر معزول شده بودائیان تبت اظهار داشته است که تبت می تواند 5 تا 10 سال در انتظار راه حل سیاسی بماند، اما درحال حاضر رسیدگی به مشکلات زیست محیطی این منطقه هیمالیایی که تحت اشغال چین است مهم تر است.

چین دالایی لاما را جدایی طلب می داند، درحالی که دالایی لاما به کرات تصریح کرده که بدنبال خودمختاری تبت است نه استقلال آن.

این سند منتشر شده ویکی لیکس به تاریخ 10 آگوست 2009 آورده است: دالایی لاما استدلال می کند که دستورالعمل سیاسی را باید پنج تا 10 سال به تعویق انداخت و به جای آن جامعه جهانی باید توجه خود را به مسئله تغیرات جوی فلات تبت معطوف کند.

این یادداشت به نقل از دالایی لاما برنده جایزه صلح نوبل 1986 در گفتگو با تیموتی روئمر سفیر ایالات متحده آورده است: کوه های یخ درحال ذوب شدن، جنگل زدایی و آبهایی آلوده در نتیجه پروژه های معدنکاری مشکلاتی هستند که نمی توانند منتظر بمانند.

دالایی لاما با انتقاد از سیاست انرژی چین اظهار داشته است ساخت سد در این منطقه موجب جابجایی هزاران تبتی و ایجاد سیل در اماکن دینی شده است.

همچنین در همین سند آمده است دالایی لاما پس از چندین دور مذاکره ناموفق درباره آینده تبت باور خود را به دولت چین از دست داده است.

رهبر معنوی بودائیان تبت در سال 1959 بدنبال یک قیام ناموفق و 9 پس از اشغال تبت از سوی نیروهای چین به هندوستان متواری شد. از آن زمان تا کنون مبارزه غیر خشونت آمیز خود را علیه چین ادامه داده و به کشورهای مختلفی در سراسر جهان سفر کرده است، این مبارزات عاری از خشونت جایزه صلح نوبل را در سال 1986 برای وی به ارمغان آورد.