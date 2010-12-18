حسین قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، در خصوص هدف از برگزاری مسابقات ژیمناستیک لیگ باشگاه‌های استان قم، بیان داشت: این مسابقات به منظور ایجاد رقابت و شناسایی ورزشکاران قمی مستعد در رشته ژیمناستیک است با حضور حداقل 15 باشگاه ورزشی و 80 ژیمناستیک کار قمی برگزار خواهد شد.



دبیر هیئت ژیمناستیک استان قم ادامه داد: مسابقات ژیمناستیک لیگ باشگاه‌های استان قم در چهار رده سنی هفت تا هشت سال، 9 تا 10 سال، 10 تا 11 و همچنین 11 تا 12 سال برگزار می‌شود.



قدوسی اظهار داشت: مسابقات ژیمناستیک لیگ باشگاه‌های استان قم در اسفند‌ماه سال جاری در خانه ژیمناستیک استان برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه ساخت خانه ژیمناستیک تا کنون به پایان نرسیده است بیان داشت: ساخت خانه ژیمناستیک از سال 83 با حمایت مالی تربیت بدنی آغاز شده و امکانات خانه ژیمناستیک نیز توسط فدراسیون ژیمناستیک فراهم شده و تمام تلاشمان براین است که خانه ژیمناستیک تا مسابقات لیگ باشگاه های استان قم آماده بهره برداری شود.



حداقل چهار سالن ژیمناستیک در نقاط مختلف قم نیاز است



دبیر هیئت ژیمناستیک استان قم با بیان اینکه ژیمناستیک کاران قمی دارای پتانسیل و استعدادهای فراوانی هستند اظهار داشت: بدلیل کمبود فضا مناسب و مهیا نبودن امکانات و شرایط لازم برای قهرمانی ژیمناستیک متأسفانه تا کنون نتواسته‌ایم به طوری که در خور شأن استان قم باشد عمل کنیم و برای پیشرفت این رشته در استان قم حداقل چهار سالن ژیمناستیک با حداقل امکانات در نقاط مختلف شهر نیاز است.



قدوسی با اشاره به اینکه امیداورایم با افتتاح خانه ژیمناستیک شاهد پیشرفت چشم گیر در رشته ژیمناستیک استان باشیم اضافه کرد: باید مکان‌های همانند خانه ژیمناستیک در مناطق مختلف استان احداث شود و هم اکنون تنها پایگاه قهرمانی ژیمناستیک در استان قم ورزشگاه تختی است.



وی با بیان اینکه جنس ورزش ژیمناستیک از نوعی است که باید توجه ویژه‌ای به آن صورت گیرد، افزود:‌ با توجه به اینکه اکثر ژیمناستیک کاران قشر دانش آموز و کودکان زیر 10 سال هستند باید توجه بیشتری به این قشر از ورزشکاران و نهادینه کردن امر ورزش در بین کودکان بویژه در دانش آموزان صورت گیرد.