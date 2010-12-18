دو میلیون مسافر در ایلام جابجا شدند

فیض الله جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: حمل و نقل مسافر عمومی جاده ای بین شهری متشکل از سه بخش اتوبوسی ، مینی بوسی و سواری کرایه می باشد که با سرمایه گذاری بخش خصوصی بیش از 98 درصد غیر دولت و با هدایت و نظارت اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان ایلام فعالیت دارند.

وی افزود: تعداد شرکتها و موسسات مسافر فعال در سطح استان ایلام 52 شرکت ویا موسسه می باشند که تا کنون خدمات قابل توجهی در این بخش ارائه کرده اند.

وی با اشاره به اینکه تعداد 189 اتوبوس، 404 مینی بوس و 957 سواری کرایه در استان ایلام مشغول به خدمات دهی به مسافران بین شهری استان هستند، اظهار داشت: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بویژه ناوگان مسافری با هدف ارتقاء سطح خدمات و ایمنی عبور مرور از سال 82 با فرایند خروج ناوگان فرسوده و ورود ناوگان جدید با فناوری پیشرفته آغاز و تا کنون بیش یکهزارو300 دستگاه وسیله نقلیه مسافری به چرخه حمل ونقل مسافر افزوده شده است.

جوادیان با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل همچنان ادامه دارد، خاطر نشان کرد: از لحاظ بخش حمل ونقل مسافر، استان ایلام دارای جوانترین ناوگان اتوبوسی در کشور است.

مدیرکل سازمان حمل و نقل پایانه های استان ایلام گفت: در هشت ماه سال جاری بیش از یک میلیون و 900 هزار مسافردر استان و نقاط مختلف کشور جابجا شده که نسبت به مدت مشابه افزایش چشم گیری داشته است.

جوادیان به اقداماتی دیگری که در بخش حمل و نقل مسافرانجام شده اشاره کرد و افزود: توزیع بروشور وفرم نظر سنجی به تعداد 15 هزار نسخه، رسیدگی به125 شکایات مردمی، نوسازی ناوگان مینی بوسی به تعداد 10 دستگاه، راه اندازی پیامک 3000143، تجهیز شرکتهای اتوبوسی به سامانه فروش بلیت اینترنتی و بازدید و نظارت بر شرکتهای حمل و نقل مسافر از جمله اقدامات دیگر بوده است.