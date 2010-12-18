خاورمیانه در 2010 ؛ از بمبگذاری کریسمس تا میزبانی جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف این مطلب خود را با یمن آغاز کرده و می نویسد:

یمن

کشوری که همسایه های آن از ثروتمندترین کشورهای جهان هستند از مشکلات زیادی رنج می برد در روزهای آغازین سال جاری پس از آنکه یک مرد نیجریه ای مرتبط با شاخه القاعده در یمن تلاش کرد تا یک از هواپیماهای خطوط هوایی آمریکا را منفجر کند به کانون توجه جهانیان تبدیل شد.

از طرف دیگر حضور یک آمریکایی در یمن به عنوان رهبر القاعده در این کشور موجب شد تا خبرهای زیادی در این ارتباط در رسانه ها منتشر شود.

ایران

برنامه هسته ای ایران و خودداری این کشور از قبول خواسته های غرب موجب شد تا تهران و غرب در سال جاری همچنان بر سر موضوع هسته ای ایران با یکدیگر اختلاف داشته باشند.

علاوه بر آن، در ماه های آخر سال جاری سایت ویکی لیکس اسنادی را منتشر کرد که در آن از درخواست کشورهای عرب خلیج فارس از آمریکا برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران پرده بر می داشت. هر چند این اسناد از سوی کشورهای عربی تکذیب شد اما با این وجود تا مدتی رسانه های خبری به این موضوع پرداختند.

فلسطینی ها و رژیم اسرائیل

دیلی تلگراف در این باره می نویسد : صرف نظر از تنشهای میان اسرائیل و مردم فلسطین، تل آویو در بهار سال جاری اقدام به حمله به کاروان آزادی کرد و در این حمله 9 فعال صلح ترک کشته شدند که این موضوع موجب بروز تنش میان رژیم صهیونیستی و ترکیه شد. تنشی که تا امروز ادامه دارد.

در سال جاری میلادی شاهد آغاز مذاکرات مستقیم تشکیلات خودگردان و تل آویو بودیم. مذاکراتی که پس از سه دور به دلیل خودداری تل آویو از توقف شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی بدون نتیجه پایان یافت. انجام این گفتگوها و تحلیل های موجود درباره آن عاملی بود تا رسانه های جهان نگاه ویژه ای به تحولات فلسطینیان با اسرائیل داشته باشند.

عراق

جنگ سرد میان غرب و اسلام به عراق کشیده شد. به دنبال انتخابات ماه مارس در عراق یک رکورد غیر معمول به ثبت رسید و جهان شاهد طولانی ترین دوره برای تشکیل یک دولت بود. دو حزب پیروز این انتخابات تلاش زیادی را برای تشکیل دولت به نفع خود انجام دادند.

البته نباید نبرد و رقابت پنهان غرب و کشورهای منطقه در مورد تشکیل دولت عراق را نادیده گرفت.

قطر

تصمیم غیر منتظره و دور از انتظار اهدای میزبانی رقابت های جام جهانی فوتبال در سال 2022 به قطر آغازگر تحولی بزرگ در خاورمیانه بود. آما آیا قطر در این راه موفق خواهد بود؟

کشوری متشکل از ائتلاف چند جزیره در صورت موفق برگزار کردن این رویداد ورزشی می تواند رهبران خود را تبدیل به سرشناسترین چهره های قرن کند.