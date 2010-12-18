نهضت عاشورا در ابعاد مختلف فرهنگسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سیدعلی اکبر طاهایی صبح شنبه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی وعزاداران حسینی شهرستان آمل در حسینیه هدایت این شهر گفت: آشنایی با درس‌های عاشورا امروز یک ضرورت مهم است و باید حکمت، موعظه، تبلیغ عملی و معرفی الگوهای امام حسین (ع) که در نهضت عاشورا برای احیای امر به معروف و نهی از منکر انجام دادند، تبیین و فرهنگ سازی شود.

وی اطاعت از ولایت‌ فقیه را بزرگترین درس‌ نهضت بزرگ عاشورا بیان کرد و افزود: در زمان کنونی و در زمان غیبت ولی عصر(عج) وظیفه همه مسلمانان است پشتیبان ولایت فقیه باشند تا مملکت از هر آسیب و گزندی در امان باشد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه امروز عده ای قرآن می خوانند اما متاسفانه بر روی آن فکر نمی کنند، این وضعیت را یکی از آفت ها ومشکلات پیش روی جامعه دانست و ادامه داد: همه مسلمان باید با انس به قرآن، آن را دوست داشته باشند.

طاهایی همچنین به حوادث ترور انتحاری عوامل هدایت شده استکبار در تاسوعای حسینی در شهر چابهار اشاره کرد و گفت: دشمنان نظام اسلامی ایران همواره در برابر اراده آهنین ملت ایران شکست خورده هستند زیرا این اقدامات خرابکارانه استکبار، در اراده مردم و اعتقادات ماهیچ تأثیری ندارد و نخواهد گذاشت.

فرماندار شهرستان آمل هم دراین مراسم ، خواستارموافقت وپیگیری مسئولان استان برای تشکیل موسسه بنیاد ششم بهمن این شهرستان شد.

یدالله اکبر زاده خاطرنشان کرد: با تشکیل این بنیاد، آثار و خاطرات و وقایع ناگفته حماسسه ششم بهمن سال 60 مردم آمل جمع آوری و تدوین خواهد شد.