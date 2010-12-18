به گزارش خبرگزاری مهر، " موفق جومعا" رئیس کمیته ملی المپیک سوریه با ارسال نامه ای رسمی به ایران ضمن تبریک موفقیت کاروان ورزشی کشورمان در بازیهای آسیایی گوانگجو، از محمدعلی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک برای سفر به این کشور دعوت کرد. در بخشی از دعوت نامه "جومعا" آمده است :

"در چارچوب روابط خوب و برادرانه بین دو کشور و مردم برای تحکیم و تقویت بیش از پیش روابط موجود خشنودیم که از شما دعوت بعمل آوریم تا در کشور دوم خود سوریه حضور بهم رسانیده و یا ما به کشور زیبای شما ایران راهی شویم تا با هیئتی از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ مناسب با شما در خصوص آماده سازی موافقت نامه همکاری ورزشی بین دو کمیته ملی المپیک مذاکراتی داشته باشیم."

علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران در حاشیه این سفر که به زودی صورت خواهد گرفت موافقت نامه ورزشی را بین دو کشور به امضاء می‌رساند.