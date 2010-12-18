"رازهای لیسبون" برنده جایزه لوئی دولوک فرانسه شد

به گزارش مهر از ورایتی در مراسمی که دیروز (جمعه) در هتل باریر پاریس برگزار شد این جایزه سالانه پر اهمیت سینمای فرانسه به کارگردان دو رگه فرانسوی/ شیلیایی اهدا شد.



این فیلم چهار ونیم ساعته تاریخی اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته کامیلو کاستلو برانکو، که داستان یتیمی را روایت می‌کند که همواره به دنبال هویت واقعی خود می گردد. این جستجو او را به سفری طولانی در سراسر جهان رهنمون می‌سازد.



این فیلم نخستین بار در جشنواره تورنتو به نمایش در آمد و جایزه صدف نقره ای بهترین کارگردانی جشنواره سن سباستین را نصیب روئیز کرد. همچنین نسخه ای تلویزیونی و شش ساعته از این فیلم آماده شده و به زودی از تلویزیون فرانسه روی آنتن خواهد رفت.



"رازهای لیسبون" برای دریافت جایزه لوئی دولوک رقبای سرسختی را کنار زد که از میان آنها می‌توان به "خدایان و انسان‌ها" ساخته زاویه بووا، "کارلوس" به کارگردانی اولیویه آسایاس، "دختران جوان سیاه پوش" اثر ژان پل سیوریاک ،‌"شاهزاده مونپانسیه " ساخته برتران تاورنیه، "نویسنده پشت پرده" به کارگردانی رومن پولانسکی ، "در تور" اثر ماتیو آمالریک و "ماده سفید" ساخته کلر دنی اشاره کرد.



جایزه لوئی دولوک بهترین فیلم اول یک فیلمساز نیز به ربه کا زلوتوفسکی برای فیلم "بل اپن" اهدا شد. این فیلم بهار گذشته در بخش "هفته منتقدین" جشنواره کن به نمایش درآمد. ریاست هیئت داوران جایزه لوئی دولوک امسال بر عهده ژیل ژاکوب مدیر جشنواره کن بود.

