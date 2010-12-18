کتابهای کمک آموزشی مقطع ابتدایی جمع آوری شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا رحیمی در گردهمایی معاونین آموزشی نواحی و مناطق آذربایجان غربی افزود: متاسفانه موسسات کمک آموزشی با انواع شیوه های تبلیغاتی اولیاء و مربیان را ترغیب به تهیه این کتابها کرده و این در حالی است که استفاده از آنها در ارتقای سطح علمی دانش آموزان تاثیرگذار نیست.

وی همچنین در خصوص اهمیت دروس قرآن، هنر، انشاء و تربیت بدنی در سطح مداری ابتدایی، بیان داشت: این رشته ها از مهمترین دروس دوران ابتدایی بوده که با خلاقیت، روحیه لطیف و با استعداد های بالقوه دانش آموزان آموزان تناسب داشته و در این راستا هنر تاثیرگزار ترین درس بر روی سایر دورس است.

مدیر کل دفترآموزش دبستانی وزارت آموزش وپرورش نرخ قبولی در دوره ابتدایی در سطح کشور را 98.4 درصد عنوان و خاطر نشان کرد: این در حالی است که میانگین آذربایجان غربی از میانگین کشوری بالاتر است.

ارائه خدمات آموزش ابتدایی باید با کیفیت بالا گسترش یابد

معاون آموزش ابتدایی مدیرکل آموزش وپرورش آذربایجان غربی نیز در این همایش ضمن تاکید بر اینکه ارائه خدمات آموزشی باید با کیفیت بالا گسترش یابد، افزود: این خدمات باید برای کاهش نابرابری ها گامهای استواری برداشته و همه افراد حق دارند از آموزش عمومی برخوردار شده تا به درستی ارزشهای فرهنگی خود را درک کرده و از توانایی کافی برای اشتغال و یا کسب مهارتهاب فنی بر خوردار شوند.

رقیه حسین پور در خصوص اجرای طرح شناسایی، جذب و آموزش کودکان بازمانده از تحصیل آذربایجان غربی، بیان داشت: اولویت جذب با دختران روستایی بوده که در سال تحصیلی 90-89 در جهت فراهم آوردن فرصت برای همه کودکان به منظور کسب مهارتهای آموزشی پایه است.