به گزارش خبرنگار مهر در قم، زینب طالبی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کمبود استاد درس کلام در مدارس علمیه خواهران تصریح کرد: مدیریت اساتید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران علاوه بر برنامه دانش‌افزایی اساتید درس کلام که در حال تدوین است، در نظر دارد از اساتید درس عقاید با شرایطی در درس کلام نیز استفاده کند.



وی با اشاره به پدید آمدن مسائل جدید در موضوع کلام اظهار داشت: اساتیدی که دارای مجوز تدریس درس عقاید هستند در صورت شرکت و موفقیت در آزمون کلام که در بهمن‌ماه برگزار می‌شود، مجاز به تدریس این درس می‌شوند.



مدیر اساتید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به سایر برنامه‌های این مدیریت تصریح کرد: به منظور آماده‌سازی مدرسین جهت شرکت در آزمون سطح سه (کارشناسی ارشد) دوره آمادگی این آزمون برگزار می‌شود که تاکنون بیش از 600 نفر از اساتید در این دوره ثبت نام کرده‌اند.



وی با اشاره به استقبال فراوان اساتید از این دوره خاطرنشان کرد: دوره آمادگی درس عمومی ادبیات عرب در شهرها و مناطقی که تعداد شرکت‌کنندگان به حد نصاب برسد به صورت حضوری برگزار خواهد شد.



طالبی برگزاری دو آزمون آزمایشی جامع، برگزاری کلاس رفع اشکال حضوری، پاسخگویی به سئوالات و اشکالات علمی مدرسین به صورت غیرحضوری و پشتیبانی علمی را از برنامه‌های دیگر این دوره دانست و یادآور شد: شرکت در این دوره زمینه قبولی در آزمون سطح سه و ارتقاء علمی اساتید را افزایش می‌دهد.



وی اظهار داشت: برگزاری این دوره جزوی از برنامه‌های آموزش ضمن خدمت اساتید حوزه‌های علمیه خواهران به شمار می‌رود که در کنار ارزیابی علمی آنان انجام می‌شود.