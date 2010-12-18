گلستانیها همچنان بهت زده از برکناری وزیر گلستانی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منوچهر متکی روز 21 آذر به عنوان وزیر امور خارجه به منظور تقدیم پیام رئیس جمهور به رئیس جمهور سنگال تهران را به مقصد داکار ترک کرد و در شرایطی که همچنان در این ماموریت حضور داشت عصر روز دوشنبه خبر برکناری اش در سایت ریاست جمهوری منتشر شد.

شیوه برکنار منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشور، موجبات شگفتی و تعجب بسیاری از شهروندان گلستانی را فراهم آورد.

گلستان دو وزیر در کابینه دولت دهم دارد که شامل محمد عباسی وزیر تعاون و منوچهر متکی وزیر امور خارجه است که متکی امروز ( شنبه) جای خود را به علی اکبر صالحی سپرد.

به باور جمعی از گلستانیها، آثار حضور متکی و عباسی در هیئت دولت طی پنج سال گذشته در توسعه پایدار و موضوعات زیربنایی استان محروم گلستان محسوس نبوده است، اما در طول این سالها شهروندان این منطقه همواره از حضور این دو وزیر با سابقه در کابینه دولت احساس غرور می کرده اند.

به هر روی، برکناری غیرمتعارف متکی از پست وزرات خارجه، در روزهای اخیر بویژه در ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی از مباحث گرم محافل مختلف اجتماعی در گلستان بوده است.

منوچهر متکی باسابقه ترین وزیر دولت محمود احمدی نژاد بود که با برکناری در هنگام ماموریت کاری در سنگال به رکورد خود در این دولت پایان داد.