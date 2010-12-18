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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

با آغاز نیم فصل لیگ دهم؛

تعطیلی 38 روزه مسابقات لیگ برتر/ نتایج تیم ملی تاثیری در شروع مجدد ندارد

تعطیلی 38 روزه مسابقات لیگ برتر/ نتایج تیم ملی تاثیری در شروع مجدد ندارد

با انجام دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر این رقابتها از روز جمعه دوم دی ماه دچار وقفه خواهد شد تا تعطیلی 38 روزه نیم فصل مسابقات لیگ آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر با انجام دیدارهای هفته بیستم در روز پنج شنبه هفته جاری، نیم فصل مسابقات لیگ دهم از روز جمعه 2 دی ماه آغاز می شود و به مدت 38 روز ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: البته تاریخ نقل و انتقالات لیگ دهم پیش از این به پایان رسیده (22 آبان- 15 آذر) و دراین فاصله بازیکن جدیدی جذب تیم های لیگ برتری نخواهد شد.

رئیس سازمان لیگ درباره زمان پیگری مسابقات پس ازرقابتهای جام ملت های آسیا یادآورشد : طبق برنامه تنظیم شده مسابقات لیگ برتر از 10 بهمن ماه مجددا پیگیری خواهد شد و هرگونه نتیجه گیری تیم ملی درجام ملت ها تغییری در برنامه و زمان آغاز بازیها نخواهد داشت.

عزیزمحمدی درباره برگزاری دو دیدارمعوقه سپاهان مقابل تیم های صنعت نفت و صبای قم اظهار داشت: دیدارهای تیم سپاهان را پس ازنیم فصل دوم برگزارخواهیم کرد.

کد مطلب 1211871

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