به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دژآگه که با خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال در سایت افشین قطبی گفتگو می کرد در ابتدا گفت که لازم می دانم از آقای قطبی که وقت گذاشت و در این شرایط جوی رنج سفر را به خود هموار کرد و برای دیدن یک بازیکن به آلمان آمد، تشکر و قدردانی کنم زیرا او تنها فردی بوده که در این مدت زحمت کشید و به اینجا آمد و ضمن دیدن اشکان و تمرینات او، با مسوولان باشگاه و کادر فنی تیم نیز تک به تک ملاقات کرد.



وی درباره صحبت های اشکان که روز جمعه در سایت باشگاه ولفسبورگ منتشر شده و رسانه های آلمان و ایران نیز به نقل از آن، خبر را منعکس کردند، گفت: من با قاطعیت به شما می گویم که فرزند من با هیچکس حتی با سایت باشگاه مصاحبه نکرده و اینها متاسفانه شیطنت هایی است که ازسوی سایت مذکور و برخی نشریات آلمان صورت می گیرد.



وی افزود: ما با آقای قطبی قرار گذاشته بودیم تا روز دوشنبه که تصمیم نهایی اتخاذ می شود، هیچ مصاحبه ای انجام ندهیم و به قول خود پایبند هم بودیم اما متاسفانه ظاهرا برخی خبرها از جلسه ای که اقای قطبی روز پنجشنبه با دیتر هوینس مدیر ولفسبورگ داشته، به بیرون درز کرده و مدیر یا هیات مدیره باشگاه تصمیم گرفته اند که نظر خود را به نقل از اشکان روی سایت منتشر کنند که ماهم از این مساله بسیار ناراحتیم و به آنها اعتراض کردیم.



محمد دژآگه در ادامه اظهار داشت: متاسفانه مسوولان ولفسبورگ وقتی دیدند که موضوع رفتن اشکان به تیم ملی ایران جدی شده، طی چند روز اخیر از راههای گوناگون فشار فراوانی به فرزندم وارد کردند تا او را از تصمیمش منصرف کنند و تاحدی موفق به این کار هم شده اند اما همه چیز به یکی دو روز آینده موکول شده است.



وی گفت: من همچنان به اینکه فرزندم پیراهن تیم ملی ایران را برتن کند افتخار می کنم. اشکان هم همین احساس را دارد اما متاسفانه در این چند روز انقدر وضعیت روحی او را خراب کرده اند که به نظرم این بازیکن با چنین شرایط روحی نمی تواند کمکی به تیم ملی ایران کند. خوشبختانه خود اقای قطبی اینجا از نزدیک همه مسایل را دیده و از وضعیت اشکان به خوبی آگاه شده اند و می توانند بهترین تصمیم را بگیرند.