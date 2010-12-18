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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۸

سالن فرودگاه شهدای ایلام به صنایع دستی مزین می‌شود

سالن فرودگاه شهدای ایلام به صنایع دستی مزین می‌شود

ایلام - خبرگزاری مهر: راه‌اندازی غرفه و همچنین نصب ویترین در فرودگاه شهدای استان ایلام، صنایع دستی و هنرهای بومی استان به معرض نمایش گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان ایلام صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در رایزنی صورت گرفته با مسئولان شرکت هواپیمایی استان ایلام درصدد راه‌اندازی چهار ویترین و دو غرفه فروش صنایع دستی در فرودگاه استان هستیم.

حمید بختیاری افزود: این غرفه‌ها به صورت دوره‌ای در اختیار هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان به منظور عرضه و فروش آثار و تولیدات خود در زمینه رشته‌های مختلف صنایع دستی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با نصب ویترینها و راه‌اندازی غرفه‌های عرضه و فروش،صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ایلام به مسافران و گردشگران ورودی و خروجی معرفی می شود.

این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: مکاتباتی با مدیر عامل شرکت هواپیمایی استان ایلام مبنی بر معرفی آثار و حمایت از صنعتگران صورت گرفته است.

بختیاری خاطرنشان کرد: در ویترین‌ها نمونه‌ای از آثار بومی منطقه و در غرفه‌ها سایر محصولات صنایع دستی استان همچون گلیم نقش برجسته، حصیربافی، معرق، سازهای سنتی به نمایش گذاشته می‌شود.

کد مطلب 1211875

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