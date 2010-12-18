برای کاهش آلودگی هوا از تجربه مکزیکوسیتی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روحی با یادآوری وضعیت مکزیکوسیتی در کمتر از دو دهه قبل افزود: در 20 سال گذشته مسئولان کشور مکزیک و شهر مکزیکوسیتی اقدامات بسیاری را برای کاهش آلودگی هوا انجام داده‌اند تا جایی که امروزه این شهر دیگر نه تنها آلوده‌ترین شهر دنیا نیست، بلکه نام آن در فهرست 20 شهر اول آلوده جهان نیز به چشم نمی‌خورد.

وی ادامه داد: مهمترین برنامه‌ای که در مکزیکوسیتی به اجرا در آمد، برنامه بلند مدت ارائه خدمات حمل و نقل عمومی بر محور توسعه مترو و ایجاد خطوط اتوبوسرانی تندرو بود.

وی توسعه مترو از طریق احداث 11 خط سراسری را یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های مکزیکوسیتی عنوان کرد و افزود: خطوط 11 گانه، شبکه متروی این شهر را به یکی از بزرگترین متروهای دنیا تبدیل کرده و دوازدهمین خط نیز تا سال 2012 به بهره‌برداری می‌رسد.

روحی ایجاد خطوط اتوبوسرانی تندرو با الگوبرداری از سیستم BRT بوگوتا از سال 1997 را یکی از برنامه‌های اصلی مکزیکوسیتی بر شمرد و اظهار داشت: سیستم اتوبوسرانی موسوم به METRO BUS با استفاده از اتوبوس‌هایی با حداکثر ظرفیت و حداقل آلایندگی، نه تنها ترافیک را کاهش داده بلکه سالیانه 80 هزار تن از میزان آلاینده دی‌اکسید‌کربن این شهر نیز کاسته و این شهر در سال 2009 مؤفق به اخذ جایزه زیست محیطی Roy Family از دانشگاه آکسفورد شده‌ است.

وی از آغاز اجرای طرح دوچرخه همگانی از طریق ساخت 21 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری در سال 2009 به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های مکزیکوسیتی خبر داد و تصریح کرد: به این ترتیب این شهر به عنوان شهر دوستدار دوچرخه معرفی شده است.

این کارشناس ارشد ترافیک در پایان اجرایی کردن تست آلایندگی و معاینه فنی خودروها به فاصله هر شش ماه یک‌ بار و محدودیت خودروها از ورود به معابر شهری حداقل یک بار در هفته را از جمله برنامه‌های مکزیکوسیتی بر شمرد و گفت: علاوه بر این 50 هزار کارخانه از داخل و اطراف شهر جا به جا شده‌اند، ضمن این که نسبت به حذف سرب از بنزین و جایگزین کردن سوخت گاز در وسایل نقلیه اقدام و استفاده از مبدلهای کاتالیستی نیز برای خودروها اجباری شده است.



