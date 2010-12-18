پیام خون شهید پیروی از ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، حجت الاسلام مظفر تاجی پیش از ظهر شنبه در مراسم تشییع شهید حسین داوطلب گفت: شهدا جانشان را به خاطر همین پیام تقدیم کرده اند و وظیفه همه ما سنگین است و باید راه شهید ادامه داشته باشد .

وی افزود: دشمنان از این اعمال زشت و ننگین دست نخواهند برداشت و این اعمال پست نشان از خواری و ذلت دشمنان است .

امام جمعه چناران ادامه داد: بصیرت و حضور در صحنه و آگاهی باعث ذلت دشمنان شده است .

وی بیان داشت: از سال گذشته دشمنان خواستند مردم را از مسیر ولایت مداری و راستی دور کنند ولی مردم آنان را مایوس و نا امید کرده و دشمنان برای جبران دست به هر جنایتی می زنند .

نماینده ولی فقیه در چناران تاکید کرد: مردم انقلابی ایران بیدار، ولایتی و بصیر هستند و با فتنه گران همراه نخواهند شد .

وی افزود: شهادت و خانواده شهید بودن افتخار بزرگی است که نصیب هر کس و خانواده نمی شود و شهادت حسین داوطلب را به خانواده اش تبریک می گویم .

امام جمعه چناران اظهار داشت: شهرستان چناران با حضور این شهید رنگ و بوی شهید به خود گرفت و افتخاری برای شهرستان است.

شهید ستوانیکم حسین داوطلب از عوامل اجرایی راهنمایی و رانندگی چابهار بود که در تاسوعای حسینی در حادثه و جنایت ننگین تروریستی به شهادت رسید .

این شهید بعد از تشیع در گلزار شهدای چناران بهشت زینب (س) دفن شد و مراسم یادبود در مصلی نماز جمعه و روستای سلوگرد ظهر امروز برگزار می شود.