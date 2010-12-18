طرح آب پاشی آسمان تهران هیچ آثار زیانبارى نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدجواد محمدى زاده درباره طرح آب پاشی آسمان تهران گفت: طرح آبپاشی شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا، به صورت پایلوت اجرا شد و همگان اتفاق نظر دارند که نه تنها ضرر و زیانی نداشت بلکه می تواند موثر هم باشد.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به انتقاد برخی که عنوان می کنند طرح آب پاشی درآسمان تهران اثرات منفی در زمینه آلودگی بیشتر هوای پایتخت داشته است، اظهار داشت: این طرح یکی از پیشنهادهایی بود که به صورت پایلوت اجرا شد البته در جای دیگری این طرح آزمایش نشده بود که ما بتوانیم با اطمینان بروی آن نظر بدهیم اما آن چیزی که برای همگان مشخص است این که هیچ گونه ضرر و زیانی نداشت و می تواند موثر هم باشد.



ادعای باران اسیدی مبنای علمی ندارد



وی افزود: به دلیل حجم بالای آلودگی و راکد بودن هوا اثر وضعی این طرح بالا نبود اما تاثیرات مثبتی هم داشت. آن چیزی که بعضی ها به عنوان باران اسیدی و چیزهای دیگری که مطرح می کنند، هیچ گونه مبنای علمی نداشته و ندارد.



محمدجواد محمدى زاده خاطر نشان کرد: این طرح اگر هم منافع بالایی نداشته باشد به طور یقین هیچ گونه ضرری هم نداشت و آزمایش آن موجب بالا رفتن سطح آگاهی ها درباره چنین طرحی می شود.

کم آبی دریاچه ارومیه در شرایط فعلی طبیعی است



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نامناسب دریاچه ارومیه گفت: کم آبی دریاچه ارومیه در شرایط فعلی طبیعی است با توجه به این که اول فصل بارندگی است و بیشترین میزان تابش آفتاب و تبخیر در طول شش ماه اخیر به وجود آمده، الان دریاچه در حداقل وضعیت آبی خود قرار دارد و این کاملا طبیعی است.



وی افزود: البته طرح هایی برای رفع این مشکل پیش بینی شده که از جمله طرح جابجایی آب از حوزه به حوزه در حال اجراست و موضوع بارور کردن ابرها هم در منطقه ارومیه اجرا شده است.



نتایج طرح های مصوب شده برای رفع مشکلات کم آبی دریاچه ارومیه



محمدى زاده یادآورشد: با بارانی که در این منطقه در حال باریدن است، امیدواریم این طرح هایی که کارگروه مصوب کرده است، نتیجه دهد، طرح های دولت برای رفع مشکلات کم آبی این دریاچه در حال اجراست و این طرح ها ظرف یک برنامه 5 ساله نتیجه خواهد داد.