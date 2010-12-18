استفاده از طب سوزنی برای درمان تنبلی چشم

به گزارش خبرگزاری مهر، طب سوزنی یکی از روشهای درمانی طب سنتی سرزمینهای خاور دور است که اکنون به نظر می رسد می تواند در معالجه نقص بینایی در کودکان مبتلا به تنبلی چشم موثر باشد.

در سندرم تنبلی چشم، مغز و چشمها نمی توانند به طور صحیح باهم کار کنند و بنابراین یکی از چشمها بیشتر از چشم دوم کار می کند.

به طور طبیعی، برای معالجه چشم تنبل، چشم پرکار را با یک باند می پوشانند تا چشم تنبل برای افزایش فعالیت تحریک شود

تا سن 7 سالگی استفاده از این روش نتایج بسیار خوبی را در درمان این سندرم نشان می دهد اما در کودکان بالای 7 سال، این روش همیشه با نتایج مثبتی همراه نخواهد بود و حتی چشم بانداژ شده نیز می تواند با افزایش سن، در کودک مشکلات روحی روانی ایجاد کند.

در این تحقیق جدید که به سرپرستی "جیانهائو ژائو" از دانشگاه هنگ کنگ انجام شده است این محققان 88 کودک بین 7 تا 12 سال مبتلا به تنبلی چشم را مورد آزمایش قرار دادند.

این کودکان به دو گروه تقسیم شدند هر دو گروه از عینکهای طبی استفاده می کردند. در این آزمایش برای 43 کودک درمان با طب سوزنی و برای 45 کودک درمان با بانداژ تجویز شد.

کودکان گروه اول درمان 5 نوبت طب سوزنی در هفته و گروه دوم بانداژ یک چشم برای دو ساعت در روز را دریافت کردند.

هر دو گروه باید یک ساعت تمرین روزانه خواندن و نوشتن از نزدیک را انجام می دادند.

پس از 25 هفته، درمان برپایه طب سوزنی مشکل 17 کودک را برطرف کرد، درحالیکه بانداژ تنها برای 7 کودک موثر بود.

از نظر درصد، بهبود چشم تنبل با پانداژ 7/16 درصد از کودکان را درمان کرد درحالیکه طب سوزنی 5/41 درصد از کودکان را بهبود بخشید.

براساس گزارش مدیکال دیلی، بیماری تنبلی چشم زمانی تشخیص داده می شود که توانایی بینایی یک چشم 10/3 کمتر از توانایی بینایی چشم دوم باشد.

2 درصد از جمعیت جهانی و 4 تا 5 درصد از کودکان از این بیماری رنج می برند تنبلی چشم یکی از اولین بیماریهای نقص بینایی در جوانان زیر 20 سال است.