برنامه های فرهنگی تاثیر گذار در زندانهای گیلان اجرا شود

جواد غفاریان طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ایجاد بستر مناسب تاثیر گذاری بیشتر و مفیدتر برنامه های فرهنگی نخست باید به تجزیه و تحلیل لایه ای مختلف فرهنگ پرداخت و آن را متناسب با جامعه هدف که همانا جامعه زندان و زندانیان است آماده کرد و بعد به بومی سازی آن پرداخت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در نظام زندانبانی کشور، هدف ایجاد بستر مناسب اصلاحی و تربیتی و فراهم کردن زمینه بازگشت مفید و موثر مددجویان به جامعه است، اظهارداشت: وضعیت زندان ضمن حفظ جنبه تامینی و اهتمام در راستای گسترش امنیت جامعه، همزمان باید جنبه تربیتی و اصلاحی را نیز ملحوظ نظر قرار دهد.

مدیرکل زندانهای استان گیلان خاطرنشان کرد: چنانچه سیکل اصلاحی و تربیتی تبیین شده با رویکرد معنوی و مذهبی بطور کامل و منظم طی شود، اهداف مورد نظر محقق و بازگشت به زندان سیر نزولی خواهد داشت.

وی با اشاره به ارتقاء معارف و تربیت اسلامی در زندانهای استان افزود: بینش عمیق مسئولان نظام در احیای جسم و روح دردمند زندانی بعنوان عضو آسیب دیده اجتماع، از برکات نظام ولایی ایران است.

غفاریان طوسی همچنین از هم آهنگی و پیوستگی فرهنگی مسئولان استانی در رفع مشکلات زندان بعنوان جامعه ای کوچک در قلب اجتماع تشکر کرد و اظهارداشت: رهنمودهای راهگشای نماینده ولی فقیه در بستر سازی برای اصلاح و تربیت زندانی و حضور و دقت قابل تقدیر استاندار گیلان را در نتیجه گیری ایده های تربیتی، فصل نوینی در مدیریت هماهنگ بومی استان ارزیابی کرد.

مدیرکل زندانهای گیلان با اشاره به اهمیت تعمیق مفاهیم دینی و ارزشی در رویش دوباره زندانی و خانواده در معرض فروپاشی وی، به مددجویان یاد آوری کرد: با بهره گیری از ایام معنوی اقامه عزاداری، سینه دردمند خود را از توسل و توکل روشنی بخشند.

وی در ادامه به فرهنگ عاشورا اشاره کرد و افزود: تعظیم شعائر و آرمانهای دینی از جمله کارکردهای عاشوراست و واقعه عاشورا عامل بقاء و ماندگاری اسلام شده است.

غفاریان طوسی یادآور شد: در صورت تبلیغ صحیح فرهنگ عاشورا مردم دنیا بیشتر جذب این فرهنگ غنی می شوند.