فراخوان تغییر اسناد مالکیت به زودی اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی شنبه در گردهمایی سراسری معاونان و مدیران کل سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه کشورهزینه های زیادی بابت عدم توسعه سازمان ثبت پرداخت کرده گفت: زمین خواری یکی از بزرگترین جرائم کشور است که علت اصلی آن عدم توسعه سازمان ثبت اسناد است.

وی با بیان اینکه نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد منافع زیادی دارد گفت: در معاملات رسمی اجرای مفاد سند رسمی توسط قانونگذار تضمین شده و مشکلات قضایی و حقوقی را به همراه ندارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به ادارات دولتی توصیه می‌شود اجرای اسناد رسمی را در ادارات توسعه دهند تا از پذیرش تعداد فراوانی پرونده در دادگاهها و قوه قضائیه جلوگیری شود.

معاون قوه قضائیه اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک نهاد مردمی وظیفه حاکمیتی خود را طی سال‌های گذشته به خوبی انجام داده‌اند و به هزاران نفر حقوقدان در قالب این دفاتر به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

وی اظهار داشت: گاهی عنوان می‌شود نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه‌های زیادی دارد اما 70 درصد این مبالغ مالیات و حقوق دولتی است و این را به عنوان هزینه‌های دفاتر ثبت تلقی می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: در برنامه پنجم نگاه خوبی به سازمان ثبت و وظایف و مسئولیتهای سازمان شده است و مقدمه برنامه پنجم، توسعه سازمان و افزایش توانمندی و منابع مالی مورد تأکید قرار گرفته است هر چند منابع بعدا حذف شد اما امیدواریم دوباره مورد توجه قرار گیرد.

تویسرکانی با بیان اینکه بانک اطلاعات املاک دولتی تا به حال یک میلیون و 200 هزار سند مالکیت را ثبت کرده است گفت: ثبت رسمی ازدواج و طلاق، ثبت شرکتها، اختراعات، علائم و ... می‌تواند پایه برنامه‌ریزی برای توسعه کشور باشد.

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه هفت هزار و 200 دفترخانه به دستگاههای خودپرداز مجهز شده‌اند گفت: با استفاده از اطلاعات خودپردازها می‌توانیم گردش مالی و نوع معاملات در دفاتر اسناد رسمی را به صورت روزانه رصد کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندسازی و سنددار کردن تمام اراضی دولتی اعم از جنگلها و مراتع، انفال و اراضی وقفی که منافع ارزشمندی در کاهش دعاوی دارد را از مهمترین اولویتهای سازمان ثبت عنوان کرد و افزود: از 135 میلیون هکتار اراضی ملی در کشور 126 میلیون آن سنددار شده است.

وی افزود: تفاهم نامه‌ای با سازمان محیط زیست، سازمان نیروهای مسلح، سازمان اوقاف و دیگر نهادها به امضا رسیده تا این سازمانها مستندات و مدارک مربوط به اراضی تحت مسئولیت خود را ارائه تا نسبت به صدور سند مالکیت اقدام شود.

تویسرکانی اعلام کرد: در موضوع موقوفات مفقوده با سنددار شدن این موقوفات حقوق مهم و بزرگ واقفان به اصل خودش باز می‌گردد.

وی گفت: طی نیمه دوم سال جاری توانسته‌ایم 60 هزار سند مالکیت جدید را صادر کنیم و بانک اطلاعات املاک کشور در حال تکمیل شدن بوده و به زودی طی یک فراخوان مردم می توانند برای تغییر اسناد مالکیت خود اقدام کنند.