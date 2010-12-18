مهلت ارسال مقالات به همایش بزرگداشت آیت الله طالقانی تمدید شد

رضا قریبی مدیر روابط عمومی موسسه مطالعات تاریخ معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدت ارسال مقالات پژوهشی به همایش نکوداشت یکصدمین سالروز تولد آیت الله طالقانی پیش از این تا آخر آذرماه بود که با توجه به حجم مقالات ارسالی به دبیرخانه کنگره مدت آن تا پایان دی ماه تمدید شد.

وی گفت: در این همایش بیشتر در پی مقالات علمی هستیم. این رویداد فرهنگی با مشارکت چند ارگان و نهاد کشوری مانند صدا و سیما و موسسه مطالعات تاریخ معاصر برگزار می‌شود که برخی مراکز دیگر در حال مذاکره و اضافه شدن به جمع برگزار کنندگان همایش هستند.

قریبی گفت: همایش نکوداشت یکصدمین سالروز تولد آیت الله طالقانی قرار است روز 14 اسفند ماه سال جاری برگزار شود و جزئیات برگزاری این مراسم اعلام خواهد شد.

هدف از برگزاری این همایش، تبیین و ترویج ابعاد ابعاد و جوانب گوناگون علمی، اجتماعی، سیاسی، دینی و مبارزاتی برای همه نسل ها عنوان شده است. این همایش با مشارکت نهادهای فرهنگی، تحقیقاتی و پژوهشی کشور برگزار می‌شود.

محققان و پژوهشگران علاقه مند می‌توانند مقالات خود را با محوریت موضوعات تاریخچه زندگانی آیت الله طالقانی، دیدگاه های اقتصادی آیت الله طالقانی از منظر اسلام و اندیشه سیاسی آیت الله طالقانی تا پایان دی ماه به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.