علی اصغر یوسف نژاد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ساری ضمن بیان این مطلب افزود: رشد و توسعه ورزش در مناطق تا حدود زیادی به پتانسیل ها و ظرفیت های آن استان ها ارتباط دارد. از جمله شاخص های رشد هر ورزشی به آمادگی فرهنگی مردم برای پذیرش رشته مورد نظر در استان ها بستگی دارد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش خانه ملت با اشاره به اینکه بسیاری از رشته های ورزشی در استان ها با خون مردمان ان نقاط عجین شده و به فراخور آن پتانسیل ها رشد یافته اند تصریح کرد: رشته کشتی جزء لایتنهایی مردم خطه مازندران است.

این نماینده مجلس با اعلام اینکه انتقال تیم ها و فدراسیون ها به استان ها غالبا از طریق فشارهای مسئولین بومی، نمایندگان و افراد ذی نفوذ در استان ها صورت می گیرد گفت: اگر تیم های واگذار شده به استان ها با شرایط روحی، روانی و اقلیم مردم منطقه سازگار نباشند به سرنوشت تیم هایی نظیر سایپا کرج مبدل خواهند شد. بسیاری از تیم های فوتبال در مملکت وجود دارد که رشد آنها منوط به اقبال تماشاگران و گاها با زندگی مردمان آن مناطق عجین شده است.

وی با تاکید بر اینکه انتقال تیم ها و فدراسیون ها به استان ها باعث افول تدریجی رشته های ورزشی در مناطق می شود افزود: واگذاری تیم ها به استان ضمن اینکه پیامد حقوقی دارد، ممکن است در مسیر واگذاری نتایج مطلوبی نداشته باشد و نتواند حوائج مردمان آن دیار را در حوزه ورزش همگانی برطرف کند.

وی افزود: واگذاری ها باید به صورت کارشناسی و دلایل منطقی در حوزه ورزش صورت گیرد و مسئولین دستگاه ورزش کشور نباید تحت تاثیر و فشارهای مسئولین منطقه ای برای اجرای این اقدامات غیرکارشناسانه قرار گیرند.

یوسف نژاد با بیان برخی عدم توفیق ها نسبت به واگذاری تیم سایپا کرج و صبای قم افزود: به نظر می رسد این تیم ها با انتقال به استانی دیگر نتوانستند نتایج حداقلی را برای تامین اهداف واگذاری فراهم کنند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح واگذاری تیم نفت به استان مرکزی خاطر نشان کرد: اگر دلایل کارشناسی برای واگذاری این تیم به استان مرکزی وجود نداشته باشد، سرمایه گذاری نتایح مطلوبی نخواهد داد و اقبال مردمی برای تشویق این تیم در استان فوق مبهم خواهد ماند.

وی با بیان اینکه سازمان تربیت بدنی به جای واگذاری تیم ها به استان ها باید نسبت به تقویت تیم های مطرح، صاحب نام و مردم دوست در مناطق اقدام کند افزود: رئیس دستگاه ورزش می تواند با تقویت تیم هایی نظیر سپید رود رشت، فجر شهید سپاسی شیراز، شهرداری ساری و نساجی مازندران در نقاط مختلف کشور، ضمن استعدادیابی می تواند تیم های قدیمی و مطرح استان ها را احیاء و پویا کند. مردم به تیم های ریشه دار، شناسنامه دار و دوستدار جامعه ورزش، علاقه مندی بیشتر نشان می دهند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به طرح برخی موضوعات از سوی برخی نمایندگان مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد طی سال های برنامه پنجم توسعه نسبت به کاهش وزارتخانه ها از 21 مورد به 17 مورد اقدام کند.

یوسف نژاد با بیان اینکه ممکن است دولت در کاهش ها و افزایش های وزارتخانه ای با طرح ادغام سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان نسبت به تشکیل سازمان جوانان و ورزش به مجلس شورای اسلامی اقدام کند خاطر نشان کرد: در صورت طرح ایجاد این وزارتخانه، مجلس مکلف به حمایت دولت می شود.