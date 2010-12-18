پایگاه اطلاع رسانی دینی ایرانیان خارج از کشور تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسن زمانی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی به سئوالات دینی ایرانیان خارج از کشور و با اشاره به برگزاری همایش بین المللی پاسخگویی به پرسشهای دینی ایرانیان خارج از کشور در اردیبهشت ماه 90 افزود: هدف اول از برگزاری این همایش پاسخ گویی به پرسشهایی است که در ذهن ایرانیان خارج از کشور نسبت به ابعاد مختلف دین به وجود آمد.

وی ادامه داد: سوال پرسیدن مولود ذهن آدمی است، خداوند ذهن انسان را کنجکاو آفرید و به دلیل آنکه به انسان عقل و قدرت اندیشیدن داده است انسان حتی بدون دخالت عوامل خارجی، پرسشگر می باشد و در جستجوی زوایا و ابعاد موضوع های مختلفی خواهد بود. ما این پرسشگری را ارج می نهیم و آن را نشانه رشد و شکوفایی برای اندیشه یک انسان می دانیم.

معاون بین الملل حوزه های علمیه با بیان اینکه هدف دوم ما در این همایش پاسخگویی به شبهات ناشی از تحلیلهای انحرافی است که در برخی جوامع به وجود می آید گفت: مکتب ناب اسلام و اهل بیت مخالفانی دارد که سعی می کنند به زوایای اسلامی و اندیشه تشیع اشکال وارد کنند که امکان دارد این شبهات معاندانه یا جاهلانه باشد و ما در درون ایران هم شاهد هستیم که از طرف بعضی از جریانات مخالف چنین موضوعهایی مطرح می شود.

زمانی ادامه داد: در خارج از کشور سیل شبهات به دلیل حضور دشمنان وسعت بیشتری دارد و قطعا ایرانیان مقیم خارج از کشور اولین کسانی هستند که در جریانات این شبهات قرار می گیرند. پاسخگویی به این شبهات برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است. ایرانیان مقیم خارج از کشور زمانی که با این موضوعات روبرو می شوند باید پاسخی عالمانه و قانع کننده داشته باشند و نسل جوان خود را از آسیب ایمانی محفوظ نگه دارند.

دبیر کارگروه دین و اندیشه تصریح کرد: آگاهی بخشی نسبت به غیر مسلمانان در کشورهای دیگر توسط ایرانیان آگاه باید شکل بگیرد. لازم است معارف حق توسط ایرانیان به دیگرکشورها عرضه شود چرا که تنها کتاب تحریف نشده کتاب آسمانی قرآن کریم است که نور و شفاء برای عالمان است. این کتاب رحمتی از جانب خداوند و شفای همه دردهای روحی بشری است، از این رو هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند پیامبران ارائه معارف اسلامی به جهانیان باشند.

زمانی با اشاره به مقاله هایی که در این همایش دریافت می شود اظهار داشت: در دبیرخانه علمی این همایش 12 گروه علمی وجود دارد که برای هر گروه علمی، مسئولی انتخاب شده که از متخصص ترین فاضلان حوزه علمیه در آن رشته است. در نشست های مقدماتی که تا کنون داشته ایم از حضور این متخصصان استفاده شده و دو نفر از متخصصان هم رشته به عنوان همکار و مشاور انتخاب می شوند که در مجموع هسته سه نفره علمی تخصصی به عنوان پشتوانه علمی پاسخگویی به سوالات همایش را شکل می دهند.

وی ادامه داد: دوازده موضوع انتخاب شده برای ارسال مقاله در این همایش ادیان، مذاهب، تاریخ اسلام، جوانان، زنان، حقوق، علوم سیاسی، عرفان و اخلاق، عقاید و کلام، روانشناسی و علوم تربیتی، علوم قرآنی و فقه است.

وی ادامه داد: از مجموعه مراکز پاسخگویی که در حوزه علمیه است مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی و مرکز مطالعات دینی حوزه علمیه قم به عنوان پشتوانه علمی انتخاب شده اند و بازوهای کارگروه دین و اندیشه هستند. ایرانیان خارج از کشور می توانند از نزدیک با این مراکز آشنا شوند و بعد از بازگشت به کشورهای خود هموطنان دیگر را در این زمینه مطلع سازند.



